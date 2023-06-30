最近參選總統民調支持度攀升的民眾黨主席柯文哲，受訪與曝光度也跟著頻繁增加，更冒出許多虛實難辨的勁爆之語。他先在受訪時自爆民眾黨區域立委找不到人、沒有地方黨部，自己民調第一「看看就好」。兩天後在另一場專訪，繼日前點名時力前立委黃國昌當法務部長，這回又在節目中邀請主持人當NCC主委，並稱自己近期在做「部會首長表格」，且「已經想好」行政院長可能人選。

得天下要能治天下

所謂「馬上得天下，不能馬上治天下」，柯文哲的表現，說明人才難覓。在一片「外行看熱鬧，內行看門道」的選戰喧囂中，倒是刺激出兩個較被人忽略的問題：一是總統選舉不能只考慮選總統那一個人，還要包括背後的治國人才與團隊；二是不應只看選戰過程的表現，更應該思考到選後如何治國的相關問題。柯P即興式、或僅憑個人好惡的選才不足取，選民沒辦法深思熟慮到前述的兩個層次，但現代公民社會應有此反思，國家領導人更應有此自覺。

眾所周知的是，蔡政府完全執政這7年多來，民怨不斷沸騰，至今民調已有高達6成希望政黨輪替、下架民進黨，綠色執政之所以失德失能，其中很大一個原因便是民進黨用人唯親、唯綠，只在黨內，甚至派系內用人，不然就是任用私人親信；任用官員只問顏色不看專業，如NCC主委陳耀祥及中選會主委李進勇，使得「獨立機關不中立」淪為笑柄；吳釗燮、陳吉仲等施政一塌糊塗還可以尸位素餐。加上踐踏專業、敗壞制度與行政倫理，不僅上層政治沆瀣一氣、護航護短，更使得維繫台灣60年穩定發展的文官體系幾近崩潰，才會導致如今行政失能，弊案叢生，對國家體質與未來發展造成嚴重內傷。

相對於民進黨的皇親國戚近親繁殖，破壞文官體制，只想打造「綠色酬庸／政治企業」複合體的病態，新興的民眾黨則是另一種特殊的形態。靈活多變的柯文哲兩任台北市長以來，對外廣招、海選人才是他令人耳目一新的用人特色，但有謂「鐵打的衙門，流水的官」，他手下完全留不住人才，至今還跟著他的局處首長或高層幹部少之又少；經驗與資源無法累積，永遠只看到他一人表演，光環集於一身，民眾黨成了不折不扣的一人政黨。即使柯文哲真的選上總統，以他背後人才之困窘，恐怕連提滿五院院長和相關高層職務都有困難，如何治國？

四年一輪建立制度

在三腳督的態勢下，選票比例如果是4：3：3，當然對民進黨最有利，如果是4：4：2，變數就相對變大，侯柯都不想淪為老三，但不管是何種組合，2024之後極可能再次重現「少數政府」，亦即總統得票不會超過半數，任一政黨不會掌握國會半數以上席次，因此選後的聯合政府之議也屢被提及。儘管聯合政府牽涉複雜，但卻是不能完全迴避的一種可能。

治國需要善用人才，導正被破壞的文官體制。蔡政府設立的一些體制外機構，例如黨產會，都需要廢除以節省公帑，避免干擾正常行政。新的部會首長任命遴選程序，可以參考美國總統提名首長的流程，必須經過國家安全局、政府倫理局的調查，而且要經過白宮顧問、國安顧問的認可，總統才提名。需要國會同意的再經由法定程序完成人事任用。

目前在各種變數相互激盪下，在各領域相對擁有最多人才的國民黨，便足以提供選民更務實理性的選擇，侯友宜、朱立倫應該揚長棄虛，全力整合人才，提出執政團隊名單，也就是能吸引選民認同的治國陣容，激發選民熱情。國民黨過去執政多年，擁有最多行政經驗豐富的政務官，可以回任或擔任顧問輔佐新手上路；也可以向各行各業借將，有很多關心國家前途的企業老闆，可以請他們推薦優秀管理人才，借調進入政府部會或擔任國營事業經理人。

選個總統容易，但如果不能治國，建立長治久安的制度，也是枉然，就像現在的執政黨。每四年換個黨就要從頭再來，那麼，民主選舉還有什麼意義？兩個在野黨要說清楚，未來如何廣納人才，治理國家？因此，誰有能力網羅人才善治國家，選民就支持誰！（系列完）