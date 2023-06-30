塵封許久、被束之高閣的兩岸服貿、貨貿協議，近日隨著總統參選人柯文哲拋出重啟話題，再度引起爭論。一向把服貿、貨貿視為洪水猛獸的民進黨政府，果不其然，立刻集中火力，全面抨擊，直言拋出議題者別有居心，搞不清楚當前全球去中化趨勢，批評此舉是想把台灣鎖進中國，讓台灣經濟跟著大陸陪葬。

詆毀服貿全為選票

民進黨這些說法，並不陌生，反中抗中本來就是其一貫主張。但為何這次面對一個根本還未定案的議題反應如此激烈？說穿了，無非是總統大選將近，但過去執政7年多來，在兩岸關係的無作為甚至反向作為，已經引起民眾不滿。在選情陷於膠著下，基於選票考量，只能續打抗中牌，藉由詆毀服貿、貨貿，來爭取選民認同。

這樣的說法，擺明自打嘴巴。如果服貿、貨貿真如民進黨口中那般不堪、對台灣經濟弊大於利，為何作為服貿、貨貿的框架協議ECFA，民進黨還是死抱著不放？民進黨不肯承認的是，光是ECFA早收清單，每年就可為台灣帶來近10億美元的關稅減免好處；更不用說，這10多年來ECFA為台灣廣大農漁民，提供大量出口與就業機會。

回想當初太陽花學運，光是靠著一句「黑箱作業」，就讓原已簽署的《兩岸服貿協議》擱置在立法院，也讓服貿、貨貿被汙名化到現在。如今回頭審視，純粹就促進兩岸經貿往來與台灣經濟來看，當初那個無限期擱置服貿、貨貿的決定，真是對的嗎？這10年來，沒有服貿，台灣經濟反而更好嗎？

這10年來（2013～2022）台灣經濟每年平均成長率為3.23%，確實有所成長，也高於全球平均3.07%。但若對比前一個10年（2003年～2012年），每年平均成長率高達4.45%，台灣經濟顯然沒有更好，反而變差。尤有甚者，若將2020年這個受疫情重大影響的離群值剔除，台灣經濟這10年來平均成長率僅有3.21%，甚至還比全球平均3.72%來得低。這些數據在在都足以證明，沒有服貿台灣經濟反而更好的說法，禁不起考驗。

當然，如果當初服貿、貨貿沒被阻擋，也沒人敢肯定現在台灣經濟就會更好。但至少可以確定的是，經由服貿、貨貿的簽署，兩岸經貿將可以走向正常化、制度化，除有助兩岸關係改善外，也不會像現在這樣處於劍拔弩張的狀態。尤其是隨著兩岸經貿連結加深，帶來的不只直接的經濟效益，還有難以衡量的和平紅利。

拿出執政良心智慧

和平紅利對經濟影響有多重要？歷史早已證明，處於兵凶戰危地帶，經濟發展往往也會大幅落後。過去的伊拉克、伊朗，現在的俄羅斯、烏克蘭，都是鮮明例證。當一國地緣政治風險愈高，將會導致外商投資卻步，進而拉低經濟成長率與就業率。最近的例子，巴菲特不願長期持有台積電，輝能科技放棄台灣轉向法國投資52億歐元興建超級固態電池工廠等，無非就是考量地緣政治的風險。

民進黨政府主張不能將所有雞蛋放在同一個籃子裡，而應進行市場多元化布局、分散風險。從國家戰略與資產配置的角度出發，這樣的思維基本上沒有問題。不過，若是依照此一邏輯，當台美已完成「21世紀貿易倡議首批協定」簽署，讓台美經貿合作更為深化。那是不是也該平衡一下兩岸經貿發展，思考重啟服貿、貨貿談判的可能性。若能透過重啟服貿、貨貿談判，讓兩岸經貿交流重回正軌甚至帶來和平，未嘗不是一件好事。

上述道理，簡單易懂。只是言者有心，聽者無意。當政治算計凌駕經濟專業時，再淺顯不過的道理，也會被惡意曲解。服貿、貨貿絕非洪水猛獸，只要能夠適當監督，在市場力量驅動下，絕對有機會為兩岸經濟帶來榮景，甚至提振台灣經濟活力，這就是自由貿易協定（FTA）精髓。更不用說，面對兩岸地緣政治風險升溫，重啟服貿、貨貿談判，勢必也有助化解兩岸緊張氛圍。如何做，就看主政者的良心與智慧了。