副總統兼民進黨黨主席的賴清德，宣布要補助私立大學學生學費每年至少2萬5千元，行政院、教育部居然加碼到3萬5千元，而且預計明年2月就要實施。乍看之下，這可以減少私立大學學生及家長的負擔，也可能減緩某些私立大學在少子化下的招生困境，然而這200多億元用在補貼全體私大生的學費，恐怕無助於提升高教品質。

「資源不足」的確是台灣當前大學教育的重要問題。大學的研究、教學設備，教師薪資都遠遠不如香港、新加坡，也比不上較好的中國大陸高教機構。然而，就算加上這200多億，如果只用在學費，那對於「提升研究教學設備」以及「提高教師薪資」有什麼幫助呢？一點兒也沒有啊。

台灣近20年來走上一條錯誤的高教道路：在少子化早已可預期的情況下，狂增大學。在此同時，既不容許調漲學費，又難以引進政府外的其他資源。結果就是每一所大學都高度倚賴政府經費的支持。僧多粥少，當然巧婦難為無米之炊。看似人人讀大學，花團錦簇，實際上各大學勒緊褲袋，面對唯一金主──政府時，卑微的態度如同乞丐。這個情況不改變，卻只知道補貼學費，研究與教學設備會改善嗎？教師薪資能夠提高以留住優秀人才嗎？大學會敢批判檢討政府嗎？顯然不行。

尤其近年來少子化的趨勢嚴重衝擊私立大學的招生、經營。人人都可看出，當前的台灣不需要這麼多大學，也不需要這麼多大學生！減少大學數量，而且調整公立與私立的比例、結構，讓有限的經費用在刀口上，才是當前大計；而不是這樣不分青紅皂白，不論是否需要，就把錢亂灑一氣。

部分教育團體認為政府補貼私校生的學費為所謂「教育公共化」的一環。然而，這種主要依賴政府出錢的「公共化」模式，只是各種高教政策模式中的一種，而且並不合乎台灣私人興學的優良傳統。

就算我們真的要改弦更張，走向這種由政府負擔的「高教公共化」，也該有兩個前提：

一、大專院校須以公立為主，私立為例外、補充性設施，這才能正當化「國家出錢讀私校」。

二、大學生的人數、比例要更嚴格控管。國家預算必須精算，而不是人人有獎。台灣到底需要多少大學生，必須先經過計算，然後才能給予補貼。

可是根據統計，台灣大學生就讀私大的人數約占62%，可見私立大學學生數量遠高於公立大學學生。而目前所有的大學共137所，其中92所為私立大學。私立大學與其教育人數比例這麼高，這哪裡是「公共化」？一個私校為主的教育體制，卻要國家負擔大部分的財政責任？我們要看清，私立大學在台灣的高教結構下，不可能也不應該是所謂的「國家任務」，更不可能成為大法官釋字382所說的公權力受託人！

此外，我們的淨在學率（同年齡人在大學就讀的比例）是75.84%，簡直是人人有獎。這樣的環境，還要政府負擔每一個大學生的費用，有可能弄出優良的大學嗎？「高教公共化」仍然是「高教」，不能用「國民教育」的模式去搞啊。

對比一下許多「高教公共化」論者的夢幻天堂—德國。德國的大學經費幾乎全都由政府出錢支持。然而，根據2018年的統計，德國20歲人口中，就讀大學者僅占26%，遠低於我國的75%。而他們近年來雖然私校大幅崛起，但2020年的大學新生仍僅有10%在私立大學就讀。公立大學依然是主力，而且絕非人人有獎的「國民教育」模式。這樣的體制才可能把私校當成國家教育任務的「補充者」，並由國庫大幅支持。

台灣想學德國的話，第一步必須先大幅減少「大學生」總量（以及大學家數）；其次還要調整公私立大學比例，讓私立大學徹底成為例外，作為國家教育功能的補充者。我們做得到嗎？

而且，換個角度來說，這樣「沒有私立大學」，或沒有獨立財源私立大學的體制，真的好嗎？全部大學都靠政府經費支持的體制，還能實現多樣性，並且作為社會良心來批判政府嗎？台灣人每天夢想著要有哈佛、耶魯、普林斯頓，但這些學校是靠政府豢養的嗎？

（作者為國立政治大學法律學系副教授）