旅遊界一位大老說，民進黨可能下半年開放陸客來台，台灣「禁團令」可望隨之解除，欣喜之情溢於言表。業界大旱望雲霓的心情可想而知，但從陸委會透過聯審會拒絕75名大陸旅遊局官員來台來看，實在很難樂觀。

今年台北夏季旅展14日登場，是旅遊年度大戲，也是下半年台灣吸引遊客最重要的指標，主辦單位申請212位陸方人員來台，聯審會卻否決所有官員來台，理由是看不出大陸官員來台的必要性、急迫性、不可替代性。老實說，如果這就是「考量兩岸整體形勢發展」，陸委會不是不在乎業界期盼，就是不想兩岸交流。

事實也是如此。馬英九邀陸生訪台，陸委會不斷放話指陸生是「統戰樣板」，最後推給教育部「技術阻擋」，至今難成行；甚至連大陸放行台東鳳梨釋迦，也被說是「統戰分化」，令人心寒。

陸委會龜縮的態度太奇怪，如果兩岸交流都是統戰，蔡政府又何以不斷要求對岸坐上談判桌？原因看來再清楚不過，原來蔡總統說兩岸要「健康有序交流」、副總統賴清德喊「和平保台」都是做做樣子而已，否則面對台灣人出席「海峽論壇」，賴清德也不會暗諷「被賣了還在幫人數鈔票」！

只是民進黨別忘了，現在風向開始有了轉變。一是最近重啟服貿的議題讓外界質疑，民進黨反服貿，蔡英文曾稱ECFA是「糖衣毒藥」，如今卻嘗遍甜頭不敢中止ECFA；二是中美關係悄然轉變，G2共管台海慢慢成形。不管民進黨喜不喜歡，2024選戰開打後的形勢就是如此。

賴清德下半年將赴美「面試」。賴神別忘了AIT對兩岸交流的耳提面命，讓抗中回潮，美國人的面子可是過不去的。