眾所周知「民進黨最會選舉」，全黨上下也引以為傲，殊不知其負面意涵是，台灣政治體制從「自由民主」退步到劣質的「選舉式民主」、甚至是「選舉式威權」。國防部與教育部聯手推出「3年讀大學1年服兵役」方案與相關指引，就顯露出民進黨機關算盡，為了選舉考量，不惜破壞行之多年的大學教育制度，國防及年輕世代的未來也淪為祭品。

《全民防衛動員準備法》修正案要求高中生、不分男女全部列表管制，引發「娃娃兵」疑慮，蔡政府被迫在3月急喊卡。但民進黨未記取教訓，擔心兵役由4個月延長至1年衝擊明年初的總統大選，企圖以撒幣、扭曲體制等手段騙取年輕人和家長們的選票。

更令人痛心疾首的是，事涉百年教育制度及人民重大權益的公共政策，蔡政府決策草率、粗暴，閉門造車、根本窒礙難行，還企圖躲避公開辯論與監督，大開民主倒車，也低估了人民的智慧。

教育部與國防部官僚以簡單的3+1=4神奇方程式，因應延長兵役衍生的政治、國防、教育等複雜問題。國防部拋出「3+1方案」構想，大學生在3年內完成學業，1年當兵，教育部也配合公布《大學生就學期間服役彈性修業指引》。

事實上，教育部於民國109年10月廢止《高級中等以上學校學生軍訓實施辦法》，避免軍訓干預正常教育學習活動，現在為了一次選舉，不但政策大轉彎，更異想天開將4年大學課程中的1年挪作服役。

只是錯誤目標與邏輯指導下的政策通常經不起檢驗，果然，3+1方案招致排山倒海而來的反對聲浪，媒體、網站、部落格一片撻伐之聲，逼得行政院長陳建仁、教育部、國防部表示尊重學生自由意願的選擇，並非強制適用。

蔡政府為了勝選已喪失了理智與理性，4年大學制度放諸四海皆準，以色列、新加坡、韓國的兵役期長達2年，他們都沒有動過改變大學制度，縮短在學校學習、成長期程的念頭。

最深層根本的問題是：「我們要輕易犧牲、降低大學修業4年的價值嗎？這真的符合年輕人的最佳利益嗎？」蔡政府的決策官員漠視這些嚴肅問題，為了選舉將民主理念、價值與制度拋諸腦後，這也是選舉式民主與自由民主的最大差異。

不包括雙主修、輔系，或是如體育等零學分課程，大學畢業門檻為128學分，現在驟然壓縮為3年，無論對學校與絕大多數學生來說，都是高難度的挑戰，將造成學分優先，品質其次的現象。未來大學生若選擇3+1方案可能不再有寒暑假，喪失出國遊學、實習機會，更不可能打工或做志工服務，必須在3年內囫圇吞棗，湊足學分，然後馬上投入1年的兵役。

除了課堂授業學習外，大學教育中，課堂外的學術交流、實習，學校社團與公民社會的參與，對大學生的人格養成至關重要，所以《教育基本法》明文規定；「學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，國家應予保障」，3+1方案與這個崇高理念恰好背道而馳。

根據最新統計，台灣高等教育普及率全球第2，24歲至64歲人口中，55%受過高等教育。大學4年是每個人成長時期的黃金歲月，留下最美好的回憶，現在不良政客冷酷地決定了年輕人的人生。

民進黨再度執政7年，台海兵凶戰危，「票投民進黨，青年上戰場」不是危言聳聽，為了明年大選，民進黨又要剝奪年輕世代的基本權利，哄騙他們倉促投入國防。面對社會普遍的反感，民進黨立即轉風向，強調並非強迫制度，陳建仁還要大家不要以訛傳訛。但誰是始作俑者，誰搞出3+1=4的荒謬鬧劇，民眾眼睛是雪亮的。

（作者為資深媒體人）