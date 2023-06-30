美麗島電子報公布最新總統大選民調，顯示在藍綠白對決時，賴清德以35.9%，領先柯文哲的28.6%和侯友宜的17.1%。相較於5月下旬，賴提升0.9%、柯增加3.1%，而侯則減少5.5%。

整體來說，從美麗島的民調趨勢可以清楚看到，侯在6月仍受到黨內紛擾、餵藥案等重大議題的負面影響，支持率有所下滑。不過隨著近期侯與諸多藍營地方要角見面破冰，金溥聰、謝龍介和曾銘宗進入競辦，以及餵藥事件案情逆轉，侯友宜的聲量表現也開始好轉。

事實上，從大數據系統Qsearch的聲量數據來看，過去1個月，侯的負面聲量確實遠高於柯、賴。但把時間縮小在過去1周裡，陷入「服貿」與「放狗咬人」討論的柯文哲，每百心情數所產生的憤怒數，反而比侯、賴來得高些。這一方面顯示侯已度過負面聲量風暴，另一方面則突出柯也遭遇小亂流，支持率或將面臨天花板。

不過從美麗島民調的其他數據來看，對國民黨而言，其實還有許多隱憂。首先是民進黨的好感度竟高於國民黨，相比泛綠群眾對民進黨有87.6%的好感，國民黨僅獲76.1%泛藍的好感，而中間選民部分更跌至29.3%，比民進黨的38.8%還低。因此，繼台灣民意基金會之後，國民黨在美麗島民調的政黨支持率也首度以14.6%落後給民眾黨的15.2%，落居政黨第三的地位。

在三腳督的選戰裡，政黨基本盤就是決勝關鍵，覆巢之下無完卵。因此對國民黨而言，無論是黨中央、總統參選人，還是立委參選人，如何逆轉不斷下滑的基本盤，不只是首要任務，更是全體黨公職的集體責任。獨善其身，只會進退失據。

就目前美麗島的民調數據來看，柯文哲已經攻破50歲防線，不只是年輕族群，連國民黨過往相對優勢的40至59歲經濟選民都大有斬獲。侯目前只在60歲以上有優勢。因此對侯而言，短中期的戰略目標，應先跳過柯文哲的青年族群鐵票，而透過精準的世代議題攻防，扳回經濟選民的支持與認同。

準確來說，侯若取得經濟選民支持，將柯的支持族群鎖在39歲防線，則就很有大機率重回第2名位置，對賴清德造成實質威脅。

而從美麗島的數據來看，對40至59歲族群來說，除不分年齡層都重視的提振經濟，相對重視的議題則是「老人福利和長照」、「避免缺水缺電」、「物價、油價與電價」、「勞工權益與年改」等民生議題。就目前來說，大概僅有能源有成為政策焦點，其他議題尚未進入攻防，因此誰先拋出議題論述，就能掌握攻防設定權。

從藍綠白三方策略來看，賴陣營目前的策略其實是專攻20至39歲的青年族群。因此倘若侯開始主攻40至59歲壯年族群，對柯來說，就會陷入首尾難顧的世代價值對立，顧此失彼，票源流失。青年族群不支持，但經濟選民卻高度支持的服貿議題，就是最好的例證。

整體而言，柯文哲雖然支持率顯著攀升，但近期可能也將進入戰略守勢，反而侯友宜已結束負面聲量高峰，有更高的戰略彈性和戰場選擇權。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）