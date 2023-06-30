延燒近1個月的新北市幼兒園餵藥案被扭曲成「餵毒」，但經地檢署公布36名幼童毛髮均未檢出巴比妥類等藥物後，幾乎可見這就是一場「烏龍」事件。但為何此事件會被扭曲成「餵毒」而掀起社會恐慌，無非是因為民進黨的選舉操作。也因此，國民黨總統參選人侯友宜競辦要求賴清德和其發言人戴瑋姍在24小時內道歉，否則將再對其等提出加重誹謗的告訴，這也被視為是侯競辦對賴陣營射出的第一把「小刀」。

地檢署已證明新北幼兒園的「餵藥」並非「餵毒」，無論賴清德是現任副總統、執政黨主席或民進黨總統參選人之中的哪個身分，在此案中猶如撿到槍，對侯友宜不斷發起好幾波不實的攻擊，此刻也到了該向社會大眾及新北市政府公開道歉的時刻了，否則，賴清德造謠、說謊、意圖使人不當選的暗黑伎倆，將在未來的選戰中不斷被提及和檢視，對「賴神」的形象只有減分。

過去民進黨人常把不利於自己的言論，以散布不實訊息或謠言為由，依違反《社會秩序維護法》將一般民眾移送法院，但其實老百姓散布的「謠言」，絕大多數並不會造成社會恐慌。可是這次傳播幼兒園「餵毒」訊息或造謠者，不僅包括執政黨的公職人員，甚至還具有組織性的共謀合作行為。而且不只引起家長們普遍的恐慌，更破壞了幼兒園教師和家長們之間的信任，讓社會付出重大代價。

因為公職人員，尤其是高居副總統、行政院長之位，包括議員的發言，公信力自然高於一般民眾，也因此造謠抹黑競爭對手的殺傷力更大，這也是近期侯友宜民調明顯下滑的重要原因。

以民進黨兼賴辦發言人戴瑋姍市議員為例，她既可打著民意代表「為民喉舌」的名義，又有代表執政黨中央的權力作為後盾，在未有確實證據前公然散布不實訊息或謠言，自是仗著警察不敢主動以違反《社維法》將她移送法辦。此現象凸顯了民進黨執政以來，動不動將民眾依《社維法》移送法辦，製造寒蟬效應，但其實執政黨才是最多且最有影響力的不實訊息及謠言散布者。

此次幼兒園餵藥案從市政議題被民進黨及蔡政府炒作成社會事件，主要還是因為總統選戰開打，綠營故意將此案無限上綱，除了民進黨發言人故意扭曲事實，行政院也大動作配合，擴大調查。如今在新北、士林地檢署針對汐止幼兒園、板橋幼兒園兩起餵藥案都未檢出「巴比妥類」及「苯二氮平類」藥物，證明此案件是「假訊息」後，從副總統賴清德以下的一票官員，好意思當作船過水無痕一般，不對幼兒園、家長、新北市府官員和社會道歉嗎？

侯競辦開告，以民進黨向來的作風，要在24小時內道歉的可能性很低，加重誹謗罪要成立也不容易，但「以訟反攻」，侯友宜除了清理戰場外，對於導正選風，警告不能「只准執政黨放火，不許百姓點燈」而言，還是有指標作用。

話說回來，民進黨全面執政，擁有豐富的資源，卻淪落到要用造謠來贏得選舉，賴清德不覺得慚愧嗎？

（作者為民主文教基金會董事長）