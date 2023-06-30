怎麼這麼巧？就在《鏡週刊》報導總統府發言人不倫戀，八卦新聞攻占媒體版面的同一天，國家通訊傳播委員會（NCC）也在廣泛爭議下審查鏡電視新聞台的變更許可案過關。

又在急什麼？明明充滿疑問和瑕疵，有眾多爭議尚未釐清，NCC居然還嚴重到趕在立法院休會期間，以及一位堅持徹底調查鏡電視爭議案的NCC委員確診請假的情況下，火速排審鏡電視上架及董監變更案，甚至主委陳耀祥還交代封鎖電梯、逃生梯，不讓前來表達不同意見的立委進入，這難道是在護航嗎？

試問，NCC的公信力在哪裡？獨立性又在哪裡？這麼多不合常理之處，也難怪在野立委會質疑黑箱作業、愛怎麼做就怎麼做！為什麼把一個最不該完成黑箱的程序鎖在黑箱裡？難道真有什麼事情見不得光而不讓立委監督？

NCC存在的必要性本來就是以專業服人，是基於黨政軍退出媒體的狀況下，讓傳播政策回歸專業並兼顧人民的權益，並捍衛民眾「知」的權利。不應該成了披著羊皮的狼，對外說是獨立機關，卻把手伸進新聞媒體第四權！

換言之，NCC如果真的坦蕩蕩，只要堅守專業立場，根本可以無視於政黨的騷擾與干預，還可以專業指正、反擊質疑的聲音，把所有問題透過公開辯論或詢答攤在陽光下，大大方方地以理服人。為何偏偏不走正道，用盡了花招，看來就是非要強渡關山，到底是在急什麼？

反之，當NCC遭到各方質疑，沒了公信力，沒有機關獨立性，沒有程序正義，就像拔掉牙齒的老虎，其公權力又有何基礎？當大家都質疑媒體是社會亂源時，如果連NCC都不能堅守專業立場，我們又如何撥亂反正呢？難道要看著「黨政軍退出媒體」的訴求淪為一場鬧劇、笑話？但最後付出代價的不還是全民嗎？

同時如在野立委所述，鏡電視內部到底有多少公司治理問題？包括先前不斷被質疑的財務、施壓官員、股權變更、調查洩密等問題，本來都應該由NCC調查過後，做一個完整透明的說明與交代，同時立委本來就決議先調查有結果才能夠審查。讓人不解，NCC主委陳耀祥為何就是理直氣壯地置之不理？在野立委先前提出主委應避嫌、迴避審查的訴求，也有一定的道理，NCC不圖妥善協商，化解衝突，對外界爭議充耳不聞，難道是打算頭過身就過嗎？如此作法，人民能服氣嗎？

其實從中天關台、「數位中介服務法」、對非綠新聞台的刁難，到現在鏡電視橫柴入灶，諸多爭議不都是NCC一意孤行造成的？

尤其在外界看來，失去國人信任的NCC，越來越像是黨政側翼，更像是在野黨口中協助箝制言論與新聞走向的東廠衙門。雖號稱「獨立機關」，實際上卻是跟著執政黨亦步亦趨，動輒雙標，儼然造成箝制言論與新聞的效果。尤其對中天電視台做出的處分居然連續多次被行政法院撤銷，更讓人質疑NCC的專業決策與判斷力出了大問題，

簡言之，NCC的作法實在極其荒謬，令人難以信服！過去之所以成立NCC，就是希望有個超脫黨派獨立的機關，結果現在NCC卻是亂象叢生。這種不知「獨立」為何物、罔顧公平正義的「獨立機關」，還是廢了吧！

想要捍衛新聞自由與言論自由，落實黨政軍退出媒體的承諾，改革NCC，甚至把NCC打掉重練，絕對是當務之急，也是捍衛新聞自由的必經之路。拜託不要再踐踏第四權了！只有重新思考NCC妥適的運作方式，堅守公正和專業，確保其獨立性和公正性，保障新聞專業，才能恢復民眾最基本的信任！

（作者為資深媒體人）