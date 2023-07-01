白地刻花的磁州窯瓷杯冒出咖啡的香氣，將打好的奶泡倒入其中，隨著杯子左右晃動，一個玫瑰花形狀的奶泡呈現出來……在河北省邯鄲市峰峰礦區中國磁州窯陶瓷小鎮裡，「90後」女台青陳鈺淇正在製作特調咖啡。

陳鈺淇來自台灣台中。自稱「喜愛咖啡的醇厚還有歷史文化的博大精深」的她，在中國磁州窯陶瓷小鎮經營一家咖啡館。咖啡搭配磁州窯，正是這家小館的特色。

磁州窯是中國古代北方最大的民窯體系，自北朝創燒，於宋金元時期達到鼎盛，至今歷千年而不衰。因最具代表性的裝飾藝術就是白地黑花，磁州窯被稱為「白與黑的藝術」。峰峰礦區彭城鎮一帶便是磁州窯的核心區域。

陳鈺淇與峰峰礦區結緣於2016年。當年，她入職台灣一家咖啡公司擔任咖啡館顧問。同年，公司派她到峰峰指導一家咖啡館落戶、裝潢和咖啡技巧培訓。

「我特別喜愛兼具表形和表意的漢字，還有寫意的國畫，所以一看到磁州窯瓷器上的題詞和紋飾就感覺特別有緣。」陳鈺淇說，那段時間只要有空，就會讓當地的朋友帶她逛彭城老街，淘磁州窯瓷器，「也許就是因為這裡的文化，我發現自己喜歡上了這座小城」。

陳鈺淇說，在峰峰的工作結束後，她輾轉於台灣、北京、上海等地繼續咖啡培訓與研發工作，但時常會想起磁州窯，還有小城峰峰的慢生活。終於在2020年，她帶著自己的烘豆機還有創業夢迴到峰峰。2022年底，她和好友的咖啡館正式落戶峰峰中國磁州窯陶瓷小鎮。

「峰峰的包容性很強，開店沒有繁瑣的程序和門檻，我們得到了峰峰礦區勞動就業服務中心和創客空間的支持，有了場地與水電補貼，讓我們的創業順利了許多。」陳鈺淇說。

品味搭配了磁州窯杯子的咖啡。（中新網）

中國磁州窯陶瓷小鎮活躍著140多家與磁州窯產業相關的商戶。在這裡，陳鈺淇結識了很多磁州窯手藝人，還可以親手製作瓷器，她笑言「被磁州窯文化包圍的感覺特別好」。富含磁州窯特色的文化街區也自帶流量，她們的咖啡館不久就成了「網紅打卡地」，很多人會到這裡賞瓷器、品咖啡，客流每天能持續到晚上11點。

「喜歡把自己的愛好融合在一起」的陳鈺淇，經常和磁州窯「創客」們聚在一起，店裡的磁州窯元素多了起來，白地刻花的咖啡杯、各式各樣的瓷器越來越多。

「咖啡師很棒，會根據我的心情推薦適合的口味，環境也很獨特，還有我們磁州窯元素的杯子。」峰峰市民周洋是這裡的常客，喜歡喝特調的糖葫蘆咖啡，喜歡店裡名叫「虎妞」的金毛犬。

彭城街裡的籠盔牆、饅頭窯，響堂山的石窟，還有滏陽河咕咚咕咚的泉水，也讓陳鈺淇流連忘返。閉店休息時，她會背起相機，尋覓並記錄著當地的文化。一部手機可以隨時打車、查詢景點和美食並完成支付，讓她感覺「短途旅行特別簡便」。

「這裡有文化，更有發展機會。」陳鈺淇說，未來，她計劃做一些磁州窯聯名款咖啡，從產品軟包裝到口感都融入磁州窯特色，讓自己的咖啡越來越有「千年窯火」的氣息。（李曉偉 王天譯 張坤）

（本文來源： 中新社）