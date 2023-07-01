如果國民黨內真有一位像民進黨造王者邱義仁的地位，那一定是金溥聰。27日國民黨總統參選人侯友宜召開記者會，請出前總統馬英九御前帶刀侍衛、前國安會秘書長金溥聰擔任競選總部執行長，金溥聰率領馬家軍堂皇而來，國民黨造王者由朱立倫換成金溥聰！

金溥聰輔佐馬英九上位台北市長、總統，歷經國親合連宋配，以及與綠營扁、英兩代交手，選戰常勝軍經驗豐富。此刻金小刀出馬，有幾點不尋常的意義：首先是侯友宜未來競選總部的權力架構出現變化，馬英九、朱立倫擔任榮譽主任委員，未來將不設主任委員，這意味著「總教練」朱立倫的造王者角色轉移了，既然不設主任委員，競總實權全由金溥聰一手主導。

其次，鬧得風風雨雨的「換侯」恐將散場，既然朱立倫人馬退出前線，挺郭派沒辦法一搭一唱了，馬英九上一屆已幫助過郭台銘回國民黨參加總統初選，郭台銘這次如果還想再來一次，馬、金進駐侯友宜的競辦陣容，郭在人情義理上都說不過去，這齣宮廷政治角力應已落幕。

最後，金溥聰出馬，該排除的障礙排除了、該就定位就定位，御前帶刀侍衛更像是御林軍大統領。國民黨內非綠大聯盟或政黨輪替大聯盟的雜音戛然而止，「藍白合不合」將重新盤整戰略、戰術，步上總統大選正軌；前立法院長王金平主導的後援會將更有力量整合地方派系動員和金主圈，同時，韓國瑜與侯友宜的合體造勢也將順勢開展。

有媒體人放大金溥聰與傅崐萁不合的矛盾，不過當朱立倫擺在榮譽主任委員的位子，傅崐萁的出路就只剩下愛國民黨與遵守黨紀一途而已，外界再難見縫插針。

就在金溥聰出馬的第二天，總統府發言人谷辣斯因涉不倫戀請辭、賴清德陣營發言人戴瑋姍涉嫌造謠、散布假訊息……，民進黨這批年輕的小英男孩、小英女孩、花花公子、花花公主，老是在大選期間闖禍，皮可要繃緊一點，國民黨攻擊火力將因大內高手金小刀入陣，上升好幾個檔次，賴清德、邱義仁都要打起精神應戰。

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