金溥聰出任侯友宜競辦執行長被喻為是諸葛亮出山。且不論侯、金二人才德與默契能否複製劉、葛二人，當前國民黨遭遇的大選困局卻與劉備的遭遇極其相似。

當年劉備困守新野打不出一片江山，還要時時擔憂曹操兵鋒南至。對照今時的侯友宜自受提名後民調欲振乏力，直到最近已出現17%的低點，應付柯文哲外還要注意郭台銘隨時出擊。而真正的對手賴清德則是一副穩坐釣魚台，重演官渡之戰曹操坐觀二袁成敗再出擊的態勢。

當年袁紹兵敗官渡後數年憂死。袁紹廢長立幼，導致死後二子相爭，雙方為奪大位槍口對內，對照今時國民黨的境遇如何？

面對袁紹死後二袁相爭，曹操本想趁勝追擊，謀主郭嘉強烈建議曹操不要對袁譚、袁尚趕盡殺絕，應先坐觀成敗再趁亂討伐，理由是二袁各據山頭，若是逼的太緊，則兩人會為了生存暫時團結對外；因此採取暫緩進攻反而會促進兩人繼續自相殘殺。曹操聽取郭嘉的建議，果然袁氏兄弟自亂陣腳，不久便出兵一一擊潰。目前在野各方之於賴清德的對峙態勢，不也如出一轍？

不僅如此，2024的多方角逐，也一如赤壁之戰的翻版。赤壁之戰的前提是孫劉聯盟，如今金溥聰的到來能否扮演諸葛亮促成孫劉聯盟的成功經驗，成功整合在野合作共擊綠營？

而促成孫劉聯盟成形的根本因素，是孫、劉雙方根深蒂固的生存危機，「合作不一定會贏，但不合作會逐一被曹操收拾的結局恐怕無法避免。」正是雙方意識到合作均能有效舒緩自己的生存壓力後，才讓聯盟成為可能，才有最後的赤壁之戰大勝而歸。至於戰後孫劉聯盟破裂又是後話。

藍營與金溥聰方面必須意識到，在絕對的優勢面前，奇謀的作用不是很大；選舉的本質是雙方基本盤實力的比拚，只要大環境不改與對手不犯大錯，基本上仍須依靠實力贏得勝利。

在此前提下，寄望金溥聰出山相助能發揮的關鍵性作用，絕不會是如同魏延提出子午谷奇謀的預期效果，更何況魏延的奇謀最後被諸葛亮否決了。

金溥聰所應扮演的關鍵性作用，仍應導向如何收斂郭、柯與黨內各方的競爭壓力，進一步促成在野整合，重演孫劉聯盟的戰前態勢。否則就算是十出茅蘆傳為佳話，終究難以挽回大局。

留給在野的時間已經不多了，如不能大局為重以生存為第一要務；又或者是有人要當「孫權第二」：將己方在政治上的絕對收益擺在第一，哪怕是讓賴清德贏也無所謂。則毫無疑問，賴清德將重演曹操坐觀二袁成敗的勝利劇本，屆時討論誰是哪位悲劇英雄的復刻人物也無濟於事。

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