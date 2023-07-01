美國國防安全合作署日前宣布新一波對台軍售，包括30毫米彈藥及輪式車輛備用零件，估計總額為4.4億美元（約新台幣138億元）。這是美國總統拜登上台後第十次對台軍售。此舉立刻引起24架大陸各型戰鬥及轟炸機進入台灣空域，其中11架次逾越中線，引發台灣緊張。

總統府發言人林聿禪表示，總統府感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，提供我國防衛性武器，持續落實對台灣的安全承諾，也充分展現美國政府對我國國防需求的高度重視。國防部表示，中共不斷擴大軍事與灰色地帶壓迫，已形成嚴峻威脅，此次軍售有助建構台灣應對中共軍事威脅；同時亦可強化防衛韌性，滿足戰演訓任務。蔡政府樂觀以發展不對稱戰力為由，眼看台灣成為戰場情形越來越明顯，無庸贅言美國越軍售台灣，大陸反彈力道越大，軍事動作越來越頻繁；看來美中軍事角力將進入長時期對抗狀態，美國將自陷於自己所構建的台灣戰場而難以脫身，否則更會加深棄台論與疑美論的質疑聲浪。

對於國防部正式公布，台美雙方已完成簽署採購陸上機動布雷系統的九陣專案（火山陸上機動布雷系統），國民黨立委賴士葆表示，這個布雷系統的引進讓人感到不幸，這意味著蔡政府要準備進入巷戰，否則為什麼要在台灣部屬地雷？這簡直是在預言解放軍將要進攻，準備讓台灣打仗，這實在有些離譜。賴士葆認為，大部分輿論和民意都反對布雷系統的部署，因為這可能讓普通人誤觸雷區，儘管政府說誤觸情況不會發生，但是問題是誰能保證？以金門為例，到現在仍然有人為此感到不安。

至於大陸方面反應，針對美對台軍售，大陸國防部多次明確表明堅決反對，發言人並指出，大陸要求美方停止售台武器和美台軍事聯繫，停止插手台灣問題，停止加劇台海局勢緊張。中國人民解放軍始終嚴陣以待，隨時回擊一切謀獨挑釁和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整；大陸國台辦也多次表示堅決反對，並正告民進黨當局，企圖以武拒統、倚美謀獨，注定失敗。

大陸軍事專家王雲飛表示，民進黨當局以為有了美方的火山機動布雷系統，就可以阻止解放軍的登島作戰行動，簡直是癡人說夢、癡心妄想。而且在布雷車的使用上面，台軍也會遇到諸多困難，一是戰前難以布設，否則台軍自己的機動轉移也會受到很多限制；二是戰時布設對解放軍影響未定，但在台灣狹小的空間，未爆地雷將威脅台灣居民安全；三是布設的地雷要設定自毀的時間，實質上時間長短很難設定，設短了，到時自行爆炸沒有任何作用，設長了，假設解放軍長時間就進行火力打擊，台軍的布雷非但沒有實際作用，還會限制住自己。

客觀來看，事實上，台美軍事動作頻頻，這正讓大陸有理由可以採取具體反制動作，台灣方面包括延長兵役、全民皆兵、大學男生3年大學加上1年當兵、民進黨政府計畫修改全面防衛動員準備法、建軍備庫、台與美洽談將東亞軍備庫改存至台灣、台當局向美採購先進地對空導彈系統、美中戰略競爭特設委員會舉行兵棋推演，並以此宣稱要讓台灣全副武裝、強充兵源、美眾議院推進2024財年國防授權法案，強調應該提升台灣防衛能力以及後備力量等。這些動作，都是大陸當局增強對台軍事行動的理由與藉口。

這一切的動作，首先，這也就等於重啟兩岸協商對話無望，美中領導人即使見面多次，美中關係也很難改善，美國不會放棄打台灣牌，大陸也不會停止對台軍事動作，一切的美中及兩岸僵局與台美軍事合作行動等密切相關。

其次，美國將自身綁入台海軍事行動中，對軍火商有利，然對美國整體國家利益和美國民眾來說不見得有利，這只會加速台灣不安全的環境使展開撤僑演練，對台灣本身面對中共軍事侵擾也是一項風險與危機，美國在軍事上賺了錢，卻賠上更多層面上的成本支出，一來一往，這算盤怎麽打？還很難說。

再者，美國將自身綁入台海戰場是福是禍？仍待觀察，但從大陸近來全國人大常委會通過《中華人民共和國對外關係法》，這部法律不僅確立中國對外關係的目標任務，而且建立中國對外關係的基本制度，這是一部綱領性的法律文件，也是展現對外態度的明確立場，值得高度關注。

總之，中美陷入誰主動誰造成的套套邏輯中，《中華人民共和國對外關係法》確立中國大陸對外的基本方針政策，重申中華人民共和國堅持獨立自主的和平外交政策，堅持互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的五項原則。此誠然針對台美軍事合作而來。

《中華人民共和國對外關係法》也以立法的方式，進一步明確中國大陸對外關係基本原則，對於維護地區和平穩定，妥善解決國際衝突，具有非常重要的現實意義。中國大陸堅持以經濟建設為中心，為中國對外開放努力營造和平環境。中國大陸堅持推進高水平對外開放，發展對外貿易，積極促進和依法保護外商投資，鼓勵開展對外投資等對外經濟合作，維持多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義，推動建設開放型世界經濟。中國全國人大常委會通過法律文件向世界各國宣示，中國對外開放方針政策不會改變。但當中國大陸面對台美軍售，恐怕就會出現例外的情況，可以預見台美仍會無底線的進行軍事交流與軍售行動，大陸究竟能忍受到何種程度？令人擔憂台海恐怕成為不穩定地區將會預言成真。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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