馬前總統兩次大選的操盤手金溥聰，接下2024國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長的任務。記者會中一句「黨主席朱立倫是球隊老闆」切向黨中央與競選團隊的職掌分際。金小刀鋒利更勝往昔！但是否能斬斷藍軍心中的糾結，端看小刀指向何方？

今年3、4月間，馬前總統大陸祭祖刻意走了一趟「九二共識實作行程」。他主動在各種場合中提到自己中華民國總統的身分，提到中華民國憲法，提到國民政府領導八年抗戰的偉業…他用實際行動破解蔡英文八年來對「九二共識」的抹黑封鎖，驗證「一中各表」的可行性，示範以「九二共識」表達「善意」後，可以得到的「尊嚴」。馬英九的努力，國民黨的支持者看到了，政黨支持度在短短一個月內大漲8個百分點，以25.9％大贏民眾黨的15％。但馬英九的努力卻被黨中央漠視並冷處理，隻字不提。藍軍的失望表現在民意支持度。侯友宜5月以30%支持度名列第一，6月就豬羊變色。六個民調個個第三，支持率接近腰斬，跌破大家眼鏡。

馬英九執政8年期間，「九二共識」絕對是國民黨的大利多，不但促成馬習會，還差點簽成海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），打開台灣困局，擴大兩岸甚至國際經濟交流的局面。但也因為如此，民進黨執政後視其如寇讎，一方面坐享其既有利益，一方面大力抹紅抹黑。兩岸關係就一步步走向兵凶戰危。政黨競爭下，民進黨的作法雖然可惡，但可以理解；而國民黨中央拿香跟拜，就完全無法理解了。

2022年黨主席朱立倫在美國說：九二共識是「沒有共識的共識」。這個答案就極弔詭；2023年馬英九大陸行，朱立倫被問到「兩岸論述」，只提捍衛中華民國，不提「九二共識」。難道國民黨也放棄它了？蔡英文因為不承認「九二共識」，八年來兩岸關係是一張「沒有完成的答卷」，完全停擺；國民黨如果放棄「九二共識」，又哪來「恢復台海穩定與和平」的底氣？馬英九返台後邀請北京、清華、復旦、武漢、湖南等5所大學50名學生7月中旬訪台，與台大、政大、文化等大學交流，遭到官方技術性杯葛。本該出面支援的黨中央卻袖手旁觀，在民眾客觀感知上，朱蔡二人在「九二共識」上的同質性，還高於朱馬二人呢。

侯友宜目前的兩岸政策與朱同質性極高，只擁抱「中華民國憲法」，不提「九二共識」；只安撫島內「中華民國派」，卻提不出具體策略來恢復往日和平與繁榮。侯既然拉不開與他黨的政策差異性，又如何拉抬民意支持度？藍軍最大的猶疑就在侯的兩岸政策不明確，偏偏這又是台灣外交、國防、經濟、教育等一切問題糾結的核心。小刀出鞘，能否給出個針尖對麥芒的說法，順勢打開兩岸僵局，將決定選戰輸贏。

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）

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