法國總統馬克宏提前離開歐盟峰會，趕回法國處理暴亂。法國已經發生3次暴亂。情勢失控。

這次暴亂，起因是一名非裔的17歲青少年，因為開車拒絕警方臨檢，最後警員開槍射殺。於是從巴黎開始，全法爆發大規模暴動。到現在已經有875個名民眾被逮捕。有249位警察受傷了。事態還在擴大中，還看不到平靜下來的苗頭。

馬克宏在6月30日，召開了第二次內閣危機會議。馬克宏公開呼籲，法國的家長們，「管住自己的子女，不要讓年輕人上街暴動。」他還呼籲社群媒體，要「移除太過暴力的抗爭畫面」。

我不由得想起香港暴亂時。當時歐美可是出錢出力，鼓勵香港年輕人，甚至青少年，暴力襲擊警察，放火燒地鐵，洗劫商店。裴洛西還說是，那是一道最美的風景線。

他們可不希望香港家長「管好自己的子女」。那叫做壓抑覺醒。他們可是全力讓社群媒體，對香港警察造謠。用各種血腥畫面，鼓動香港年輕人，以為暴力攻擊，才是民主。不讓播出血腥畫面？那叫做香港特區政府打壓言論自由。

法國政府現在正在考慮，國家要進入「緊急狀態」。「緊急狀態」類似「戒嚴」。會給法國政府更大的緊急處分權。可以宵禁，可以禁止示威。並且讓警方有更大的權力，制止「嫌疑暴民」，搜索居民房屋。

原來，歐美政府可以制止「嫌疑暴民」呀！原來制止暴民才是政府該做的事呀！可是歐美在香港暴亂，跟台灣太陽花時，可是不准香港跟台灣制止現行犯的暴民呀！

原來，香港跟台灣發生的反政府暴亂，都不能被阻礙。關鍵在哪裡呢？

關鍵在香港跟台灣。

台灣太陽花，是為了反對兩岸服貿協議。香港暴亂，是為了反對香港跟內地建立刑事逃犯審判的條例。當時的暴亂，根源都是反中仇中的暴亂。都是反對香港與台灣，跟大陸之間的正常往來。

美國怎麼處理暴動？英國怎麼處理暴動？法國怎麼處理暴動？都很一致。違法就鎮壓，暴動就平亂。敢闖國會，立刻開槍殺人，毫不猶豫。那叫保護民主。

但在中國地頭上，可就不許鎮壓平亂了。那叫打壓民主。因為在歐美搞暴動，叫做暴民。在中國地頭上搞暴動，叫做民主鬥士。

（作者為資深媒體人）

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