國防部與教育部推出「3+1方案」，讓役男在3年內就完成大學學業，剩餘1年當兵。無獨有偶，副總統賴清德也提出戰時主力是志願役而非義務役，義務役是備戰部隊，工作是守護基礎建設與城鄉。以上兩個事件，主要還是在選舉階段全力搶攻年輕選票。然而在教育者與一般市民眼中，不但是政策論述有瑕疵，在施行上也面臨許多困難處。

以大學「3+1方案」來看，役男雖然得以自行選擇3年即畢業，但多數科系在課程設計、教師分配、暑期規畫都還未有配套。舉如必修課程與後續課程的擋修問題，許多學生會因基礎必修課程還未修習或重修，需利用暑期重修，但各校現在暑期是否有足夠教師與資源開課皆是問題。

在目前少子化間接影響各校教師員額上，要騰出專任教師或增聘兼任教師大量開設暑期課程，亦有不小困難。此外，台灣現有學期過長，各校仍需上滿18周課程，嚴重擠壓暑期開課時間；就算以台、政大為首的國立大學開始試辦16周課程，但放眼全台，現有學制的確不太適合學生利用暑期進行暑修計畫。

此外，現行各校都有輔系雙主修的規畫分配，若鼓勵大學生3年畢業，將嚴重影響現階段學生修習輔系與雙主修的意願。更不用說未來朝國際化接軌，採用大一不分系所的概念後，當大一不分系所，並要讓學生3年就畢業，學生的受教權與教師的教學品質勢必大打折扣。屆時，學生即便想利用寒暑假期間進行充實自我的計畫，也會成為天方夜譚。

至於義務役於戰時不用上第一線的說法，非但沒有清楚闡釋全民國防的意涵與概念，也混淆義務役與志願役的基本區別。

台灣全民國防與戰時動員的概念，即要確保具有第一線作戰能力的軍士官，能有訓練後備與義務役軍人的能力，也要讓志願役有足夠的生存力抵抗長期侵略。因此，美方才會不斷要求台灣延長義務役的役期與加強後備軍人動員能力。但依據賴副總統的說法，不但與現階段我整軍備戰的概念有所違背，也不符合美方對於我整體戰力規畫的目標。

大學「3+1方案」與義務役不上第一線的政策，主要還是為了降低兵役延長1年所帶來的選舉衝擊。然而，這類國內政策，無疑受制於美台雙邊關係與整體國際情勢框架；而國防與外交政策的好壞，也很難完全跳脫國際關係的影響。以目前政府面對美中競爭加劇，在抗中保台口號的帶領下，若要強權保護，勢必要付出相對的代價與社會成本，關於這點，從「3+1方案」與兵役延長就可清楚看出。

（作者為國立政治大學外交系教授）