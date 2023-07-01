政府規畫2024年課徵碳費，民團呼籲「碳費先行、碳稅更好」，理由是稅收可統籌統支、使用彈性大，可照顧民生。似是而非的說法、毫無依據的建議，恐倒果為因，更混淆視聽。

統籌統支、使用彈性大，毫無意外稅收將用於無助溫室氣體（GHG）減量之槍炮彈藥購買、補了又挖的馬路。即便每噸碳稅訂為300元，如可減5000萬噸而有150億元收入，如何照顧民生？是以抽象「公正轉型」準則發給低收入戶？但政府目前沒有150億元可做相同工作？

又認定碳費沒有誘因、碳稅才有，更是完全錯誤觀念。繳錢本身就是經濟誘因，否則人們為何要計較YouBike前30分鐘是否需付5元、10元？又無法掌握所訂碳費GHG減量，是因無法掌握各污染源減量成本，換成碳稅問題依然存在，絕非碳稅、費的問題。

選擇排放交易（ETS）就毫無問題？ETS政策需決定可接受多少排放量，但此一排放量該如何分給各污染源？免費？有關係多分？沒關係少分再偷排？如此真可達到減量目標？資料顯示，僅課碳稅及僅施行ETS且有完整GHG減量記錄的國家，前者平均減量9.5%，後者為9.9%，難分軒輊！

課徵碳稅可行性，需檢視中央稅制結構。以全世界最早課徵碳稅的芬蘭、波蘭、挪威、瑞典及丹麥五國，引入碳稅前，平均所得稅率為42%至47%；而2010年後課徵碳稅的法國、葡萄牙、西班牙、荷蘭及盧森堡，課碳稅前此一稅率為35%至48%。這些國家因民眾深感所得稅率過高要求調降，政府乃以稅易稅，藉碳稅進行稅制改革。

鄰近的南韓與日本施行ETS或碳稅前，平均所得稅率亦達21%、31%；反之，2020年台灣此一稅率約12%，顯見下調所得稅率引入碳稅空間有限。

進而，以經濟合作暨發展組織方式，將國家整體稅收分為個人企業所得、營業稅及財產與其他等三大塊，目前全世界僅課徵國家層級碳稅的有8國、僅施行ETS有15國，徵碳稅也施行ETS的有20國，這三群國家平均營業稅分別占國家總稅收42%、38%及34%，台灣為38%，與前述各群國家不相上下。然三群國家營業稅已涵蓋各式燃料、電力、CO2、GHG排放、環境污染與自然資源使用稅收，平均為12%。台灣如果已備妥營業稅可再增加此一比例的話，課碳稅當然可行。

（作者為國立台灣大學農業經濟學系教授）