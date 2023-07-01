千呼萬喚始出來，侯友宜與韓國瑜終於在象徵藍軍「鐵桿中之鐵桿」的黃復興黨部67周年紀念餐會，首度合體同框，讓黨內大團結整合露出曙光，不僅有助振奮藍營基層軍心士氣，更可望號召原先持觀望態度的支持者歸隊，「球賽」變陣後才正要開打！

過去1個多月來，侯友宜支持度直直落，甚至慘遭柯文哲超車成為「老三」，令藍營輔選高層、黨籍民代及參選立委的小雞們膽戰心驚，瀰漫一股強烈不安的焦慮及危機意識。

不過，近期侯友宜的選情似乎又重新燃起希望。隨著檢調公布新北幼兒園餵藥案未檢出巴比妥等毒物，整起案件瞬間翻轉為「烏龍」，讓先前啞巴吃黃蓮的侯陣營終於找到破口，大動作控告賴清德及競辦發言人戴瑋姍加重誹謗、散布不實謠言，藉由「以訟止謗」扭轉頹勢。

與此同時，侯友宜親自召開記者會宣布力邀金溥聰出任競辦執行長，負責整體選戰步調、規畫及執行，「小刀」出鞘坐鎮操盤，密集進行組織大幅重整改造、鎖緊團隊螺絲，不僅讓藍軍回魂、重回正常競爭態勢，更意在劍指拉攏知識藍、經濟藍及菁英藍等原先流失的重要選票區塊缺口，讓民進黨不得不特別將金的人事案列為「密切關注」事項。

緊接著，肩負侯友宜競辦組織副召集人的謝龍介，進一步披露與韓國瑜通話後，侯、韓確定於昨天的黃復興67周年活動同框。侯、韓「合體」破冰消息一出，隨即讓不少持觀望態度的韓粉對侯轉趨積極。雖然，有媒體刻意以韓公開致詞時未提「支持侯友宜」，企圖斷章取義、刻意聚焦雙方關係不睦的耳語，但從侯、韓與朱立倫、趙少康4人在台上牽手，並齊呼凍蒜的畫面，恐難再見縫插針。

更何況，韓國瑜願以具體行動和侯友宜站在一塊，呼籲黃復興將領們「集中選票，切莫動搖」；而侯友宜也釋出善意強調會不斷自我反思，不會像4年前那場戰役，「讓韓國瑜身心俱疲，想要立即贏回來，但我們卻沒有做到」，一切已盡在不言中。而「戰鬥藍」領袖趙少康更喊話，強調黃復興是「深藍中的深藍」，一定要團結支持侯友宜，不要有其他意見，只要黃復興團結鞏固，侯的民調馬上就會到達3成、接著衝過3成5，「侯友宜能不能起來、能不能當選，黃復興是『重中之重』！」

從新北幼兒園餵藥案落幕、「金小刀」出鞘操盤助攻，再到昨天侯、韓首度融冰同框，侯友宜陣營重新盤整選戰步調再出發，一方面適度壓縮蠢蠢欲動的郭台銘獨立參選攪局空間，另一方面也形同向外界宣告，球賽下半場才剛要正式開打，不到最後一刻，誰能斷定藍綠白誰才是最終贏家？

（作者為自由撰稿者）