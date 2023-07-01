瓦格納兵變風波不僅給膠著的俄烏戰局平添了幾多變數，也攪動了「挺俄」與「挺烏」原本就劍拔弩張的中國輿論場，北京在烏克蘭問題上的微妙態度持續受到關注。中國學者楊軍前不久在新加坡《聯合早報》撰文，公開呼籲中國「果斷站在歷史勝利者一邊」，也就是從恪守中立轉向支持烏克蘭。中國駐歐盟大使傅聰最近關於不反對烏克蘭「收復」克里米亞的言論，似乎佐證了北京對俄烏立場的悄然變化。然而，事實果真如此嗎？

首先，無論戰局走勢如何，中國都不必見風使舵。在北京看來，俄羅斯發動戰爭吞併烏克蘭領土不見容於國際法和國際關係基本準則，但北約一再損害俄羅斯安全利益也難辭其咎，烏克蘭更是「可憐之人必有可恨之處」。

因此，中方始終強調烏克蘭問題有錯綜複雜的歷史經緯與現實狀況，複雜問題沒有簡單解決辦法。換言之，簡單選邊站隊只會激化矛盾，升級戰事。中國只要站穩勸和促談的立場就能立於不敗之地。

其次，就在一些人千方百計要把中國拉下水的同時，中國卻正在與俄烏戰爭「切割」。今年3月，習近平在訪問俄羅斯時曾指出，對俄友好是中方的戰略抉擇，不會因一時一事而改變。這「一時一事」自然包括正在進行的俄烏戰事，也就是說中俄既不會因此結盟，也不會由此反目。

4月上旬，習近平在會見法國總統馬克宏和歐盟委員會主席馮德萊恩時明確宣布，「烏克蘭危機不是中歐之間的問題」。4月下旬，習近平在與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時更是強調，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方」。所謂冤有頭債有主，西方在烏克蘭問題上一味指責中國是沒有道理的，中國更沒有理由把自己變成當事方。

再次，中國雖然拒絕選邊站隊，但大是大非並不糊塗。今年2月中方發布關於政治解決烏克蘭危機的12點立場，其中第1點就是尊重各國主權，當然也包括烏克蘭的主權。4月習近平與澤倫斯基通電話時又指出，「相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎」。在中國外交部的網頁上，克里米亞仍然被歸為烏克蘭的自治共和國，塞瓦斯托波爾依舊被列為烏克蘭的直轄市，可謂一切盡在不言中。傅聰關於克里米亞的表態符合中國在烏克蘭問題上的立場，但這並不意味著中國就要公開反俄挺烏。

最後，主張北京公開倒向基輔的理由無非是可以改善中國與西方的關係。這個想法未免過於天真。中國與西方的摩擦反映了百年未有之大變局下的結構性矛盾，俄烏戰爭並非決定性因素。美國自然不必說，歐盟對中國不滿的癥結主要也不是北京拒絕譴責莫斯科。退一萬步講，即使中國現在掉頭支援烏克蘭，西方就會領中國的情嗎？

鑒於反俄挺烏在西方早已成為政治正確，西方更可能認為中國「棄暗投明」只是遲到的正義，甚至得意於對華外交施壓與道德綁架的勝利，然後要求中國在其他議題上也向西方看齊。因此，中國的對烏立場看似左支右絀，卻是深思熟慮的結果。想把中國拉下水，只能說是一廂情願。