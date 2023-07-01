從2020年中天新聞台被撤照、2021年仰賴政府標案生存的華視入主52頻道，到今年鏡電視上架案通過審查，顯見蔡政府對於如何「依法定程序」遂行「行政不中立」，已純熟到出神入化，讓威權得以披上法治外衣，決定誰能講話、誰不能講話。縱容這一切的蔡英文，儼然已從「大小姐」升級為台灣的「老大哥」。

NCC通過鏡電視案後，鏡電視前董事長陳建平旋即發出近2000字的聲明，直指四大問題。第一、裴偉涉嫌違法掏空鏡電視，搬走大量現金；第二、黨政高層涉入營運及NCC審查；第三、鏡電視大股東派任的三董一監，具文檢舉鏡週刊與鏡電視未切割、關係人交易頻繁是事實；第四、大股東賣股成為人頭代持股東也是事實，NCC明知違法仍執意包庇。

前董座以具體文字直諫當局，蔡政府仍充耳不聞。此情此景，猶如重演NCC擅改標準、入罪中天予以撤照一般，全都是「只要我喜歡，有什麼不可以；只要我不喜歡，也不必講道理」的權力傲慢心態。

NCC是如何喪盡專業，護航層峰旨意，已毋需贅述。只是，當《美麗島電子報》公布民調，指有逾7成民眾認為陳耀祥應停職候查，這個政府卻還能目空一切，授意獨立機關知法、玩法、弄法，所謂「依法行政」，已淪為倒行逆施的遮羞布。

更甚者，整件事最可怕之處，已不在於民進黨是否將擁有新喉舌，而是這個政府已摸清如何利用法治替威權擦脂抹粉，用不合情、不合理、不道德但卻合法的手段重建獨裁；即便社會莫可奈何，卻也可能久而不聞其臭。當民主變成溫水煮青蛙，大小姐也就此成了老大哥。