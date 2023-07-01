民進黨政府對國家大計多沒有完整的政策規畫，各項政務政績貧乏，每到選舉為了搶選票，都大規模進行政策性賄選，大發紅包取悅人心。由於施政作為多流於表面功夫，許多問題未能有效解決，因而深受選民詬病，不得不在選前惺惺作態，刻意故作勤政愛民狀，藉以博得選民青睞。這些全是糊弄選民的爛招，卻一而再再而三使出，徒然展現其無能的窘態。

NCC與金管會不作為

台灣的詐騙犯罪於今尤烈，這跟民進黨政府打詐無力也無方直接相關，許多民眾深受其害，民進黨政府為了粉飾其施政作為嚴重不足，最近作態要加強整肅詐欺犯罪。行政院通過「新世代打詐行動綱領1.5版」，聲稱將「強化法治面，優化技術面，也擴大組織面」。為了這套升級版的打詐計畫，預計需要追加13億元經費，同時要全民分攤責任，要求人人都是「打詐國家隊」，協助政府打擊詐欺。

其實，行政當局原已通過2年期的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，從懲詐、堵詐、阻詐、識詐等4個面向打詐，但效果不彰，又有政府要員幫助詐欺犯經營「人設」，美化其形象，所以詐欺案件越發層出不窮，越騙規模越大。尤其在科技精進的助長下，詐欺更是如虎添翼。奈何政府負有打擊科技犯罪的機關尸位素餐，未能發揮應有職能，魔高節節升，但道高不長，結果就是詐騙更加橫行，受害民眾越來越多，損失金額越來越大。堵詐無能表露無遺。

打詐必須從源頭做起，讓詐騙集團難於傳播詐騙訊息，但主責堵詐的通傳會（NCC）卻將工作重點放在監控媒體內容，而疏於詐騙訊息通道的防堵。主責阻詐的金管會未能遏止詐欺犯申請約定轉帳的門路，虛擬資產交易平台的業者屢成助詐者。其他有關網路假投資的廣告、第三方支付業者客戶審查的機制都付之闕如，以致於非法金流流竄，被害人缺乏保護機制的庇蔭。由於政府機關的不作為，導致詐騙惡行日益猖獗，不僅給受害者帶來巨大經濟損失，而且嚴重影響人民的信心和安全。

根據草根影響力文教基金會發布的民調結果顯示，高達92%國民收過詐騙訊息，其中43%經常遇到詐騙，沒有遇到過詐騙的僅不到10%。值得關注的是，逾5成民眾不滿政府的打詐表現；台灣電信詐騙技術成熟，甚至還輸出到東南亞及對岸，連日韓歐美國家都有台灣詐欺高手前去技術指導或者共謀詐欺，對於台灣淪為「詐騙之島」，民進黨政府拿不出遏制對策，關注的重點是在國外被捕的詐欺犯是否被移送中國大陸。

數位部成詐欺幫凶

台灣打詐作為不力，相關法規不嚴，致使詐騙變本加厲，今年案件不斷飆升，犯案手法更是不斷升級。其中最嚴重的便是「im.B借貸媒合平台」案件，嫌犯利用知名資深主持人當招牌，在數年內吸引上萬名投資人加入，以「假債權、真吸金」方式，詐騙金額高達25億，平台負責人捲款潛逃，但其利用的眾多民進黨政府官員，卻連一聲道歉都沒有。

如今詐騙升級成為國安問題，蔡政府去年成立跨部會「打詐國家隊」，今年5月宣稱升級為1.5版，還成立「打詐辦公室」，卻被第一線執法的檢察官具名指稱這個組合是「國家級詐騙」。在一場打詐研討會上，多位基層檢察官直接點名金管會、通傳會和數位部，是打詐國家隊淪為國家級詐騙的「戰犯」。

這個指責有其根據，清楚呈現政府打詐的無能表現，簡直成為詐欺的幫助犯，關鍵在於前端行政管控充滿漏洞。比如，由於政府的疏失，第三方支付的亂象及漏洞早已助長詐騙更加猖獗橫行，但設立第三方支付公司幾乎無門檻，被害人遂成為數位發展的犧牲品。

詐騙案件不斷攀升，造成民怨沸騰，民進黨政府擔憂因此流失選票，不得不作態成立打詐國家隊與打詐辦公室，又砸大錢擴大宣傳，其實都是選舉招式。政府迄今未針對詐騙集團常鑽的漏洞，在前端的行政作為與法律上全面防堵，一切都將是枉然，無法有效杜絕詐騙的蔓延。