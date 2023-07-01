大陸加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）態度積極，已針對該協定2300多個條款進行深入研究評估，梳理所需推動的改革與修改的法規，並於日前提交加入書面信函。CPTPP已有日本、澳大利亞等11國加入，兩岸均提交加入申請，雖都困難重重，但大陸獲得紐西蘭支持，台灣則無具體進展。

大陸承諾與國際對接

CPTPP並非傳統貿易協定，除以減稅減少貿易壁壘外，還要求成員提高經濟標準，以此換取市場准入的機會。統一經濟標準固然可為參與國提供更公平的競爭環境，也意味須放棄某些「市場主權」。外界多認為大陸在市場開放、自由度等方面與CPTPP標準相去甚遠，加入進程恐不順利。但大陸多次強調「有意願、有能力」加入CPTPP，並提出「對接CPTPP高標準」的承諾。

對接CPTPP，大陸首先必須提升市場開放程度。大陸入世多年，但服務業市場准入條件與CPTPP要求仍有不小差距，如電信、廣播電視等行業仍有較高的市場准入限制。大陸官方最近表示，將逐步開放服務業，縮減外資准入負面清單，但需盡快拿出更進一步的細節措施，讓外界感受誠意。

世界經濟整體復甦乏力，大陸經濟增長尚可，但也面臨著疫後經濟提振、升級產業結構、跨越中等收入陷阱等問題。加入CPTPP，進一步提升對外開放水準，將為大陸提供更廣闊的外部機遇。有學者通過研究推測，加入CPTPP能夠為大陸的GDP、出口和進口分別帶來0.74%、4.69%和5.34%的增長。

《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）已於6月2日全面生效，這意味全球最大的自貿區正式建成。大陸與東協國家的經濟聯繫將更強化。加入CPTPP則能夠深化大陸與亞太國家的經濟聯繫，有助於鞏固大陸在亞太產業鏈、供應鏈的優勢地位。

大陸應盡快提升與國際主流規則的相容性。過去幾十年，大陸的高速發展離不開改革開放紅利。如今，大陸正面臨一系列新的改革難題，如何調整產業結構，如何增強科技創新活力，如何健全現代市場體系等。借助對接CPTPP等高標準的國際經貿規則，營造內部公平競爭的市場環境，激發市場活力，與大陸曾經藉加入WTO的契機倒逼內部改革有異曲同工之處。

總統參選人須說清楚

自2022年起，大陸已在部分自貿試驗區試行CPTPP部分規則。如正在建設中的海南自貿港，其制度設計為投資、貿易、跨境資金、運輸往來、要素資源、人員進出自由等六方面提供便利，並保證資料流程安全有序。這些政策十分貼近CPTPP的要求。此外，CPTPP高水準經貿規則主要體現在服務貿易，服務貿易也是當前海南自貿港建設的重點領域。

大陸雖不斷提升與國際主流規則的相容度，但現行體制機制及行業規則等與CPTPP部分條款仍有較大差距。譬如大陸對於政府採購的管制非常嚴格，對於採購內容及地域範圍都有著嚴格的規定。同時，大陸對國有企業的補貼，部分國家和地區對此頗有詬病。此外，作為勞動力密集產業集中、勞動力價格有優勢的市場，大陸是否要在勞工相關條款與CPTPP對接，在內部仍有爭議。這些都是大陸推進加入CPTTP進程中的難題。

CPTPP起源是美國為了圍堵大陸經濟而建立的TPP，後來美國退出，相關國家另起爐灶。CPTPP生效後，大陸一再表示誠意申請加入，也是在向世界釋放「反脫鉤」、反貿易保護主義的信號。其實，從大陸本身發展來看，無論是否加入CPTPP，持續提升開放水準、進行廣泛而深層次的改革，都是保持經濟增長動能所應為。

台灣經濟高度依賴貿易，提升海外市場機遇至關重要，但兩岸關係現實條件下，無論與其他國家簽署自貿協定，或加入區域自貿組織都極為困難。3位總統參選人應就重啟兩岸服貿協議與加入CPTPP問題，以正面對決方式說清楚突圍之道。