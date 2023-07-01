從1990年的「野百合學運」到2014年的「太陽花學運」，從陳水扁到蔡英文，民進黨能夠兩度執政16年，青年族群的大力支持當居首功，也一直是綠營引以為傲的政黨形象招牌。但近期以來，由於柯文哲異軍突起，在20-39歲青年族群的支持度穩定領先賴清德，讓民進黨上下開始罹患了青年焦慮症，從義務役加薪、「3+1」就學方案、義務役不用上戰場，到私立大專院校學費補助，各種荒腔走板的政策與言論被草率推出，充分凸顯出病急亂投醫、手足無措的窘態。

以較具公信力的TVBS前兩屆總統大選選前最終民調結果觀察，2016年1月14日蔡英文在20-29歲的支持度為42%，30-39歲為57%，都大幅超越朱立倫。而2019年12月29日蔡英文在20-29歲的支持度為63%，30-39歲為56%，依舊明顯高於韓國瑜的24%與21%。從最近兩次總統選舉結果來說，總統候選人的當選與否，與青年族群的支持度呈現相當明顯的正相關。

但民進黨長期以來掌握多數青年人支持的優勢，卻在柯文哲正式宣布參選2024總統後產生戲劇性的翻轉。今年6月16日TVBS民調結果顯示，柯文哲在20-29歲的支持度為58%，30-39歲為55%，以相當大的差距超車賴清德（17%、28%）。媒體也報導民進黨內部的青年幕僚直言，如果賴的青年支持度再無法提升，恐將成為大選的致命傷，並大酸候選人賴清德、競選總幹事潘孟安與民進黨秘書長許立明這三位「南部阿北」的政治品味很奇怪，完全不符合年輕人調性，年輕人會轉向去支持柯文哲並不意外。

民進黨從去年底開始出現青年焦慮症的病徵，而且病情隨著年輕人支持度始終疲弱不振而愈加嚴重。症狀發作始於去年底民進黨公布恢復義務役役期為一年，雖然蔡英文說這是「一個無比困難的決定」，但這個困難是誰造成的，相信社會大眾已有公論，只能說是咎由自取。此一政策自然引起民國94年次（今年18歲）以後的青少年反彈，為了進行損害管制，綠營早在正式宣布延長役期前就預先對18歲公民權修憲複決公投予以冷處理，以免這些人在2024年成為「首投族」，到時集體投「賭爛票」。同時又不顧外界可能引發國防預算排擠效應，以及嚴重影響日後志願役士兵招募成效等爭議，宣布提高義務役士兵薪資到26,307元，藉此安撫受影響的青年族群，擺明了就是「先打巴掌再摸頭」的低級伎倆。

等到柯文哲表態競逐2024總統大位，各家媒體多次民調大多顯示柯在20-39歲青年族群中一直居於領先地位。讓向來自詡最懂年輕人，最受年輕人支持的民進黨大為驚慌，焦慮日深。加上從五月底開始爆發黨部高層性騷案吃案（吃案與被吃案的都是年青人），到日前總統府發言人Kolas被週刊爆料在去年競選花蓮縣長期間與已婚隨扈發生不倫戀，真正落實了「選情愛情兩不誤」，雖然一開始有自爆目的在鬥臭小英前朝人馬的陰謀論、新任主席藉此立威等說法？但一個多月來不斷有同志加碼演出，以致始終無法自Me Too與桃色風波中脫身，嚴重損傷民進黨長期刻意包裝的清新形象。加上NCC主委陳耀祥，無懼社會大眾與專業人士的質疑，強力護航爭議不斷的鏡電視通過審查上架等事件，無一不在挑戰青年追求人權進步與捍衛媒體自由的底線。

當選戰即將進入下半場之際，但病情卻未見任何起色，於是乎各種胡亂拼湊，尤其一副「別人的錢花不完」的昂貴偏方開始一一端上檯面：

先是由教育部主導推出大學就學「3+1方案」，讓民國94年次以後的役男大學生，可以選擇在學3年＋當兵1年的方式，在4年期間同時完成學業與服役。方案內容是由校方放寬修習學分上限與取消最低開課人數，讓役男大學生可以用超修、暑修等方式，壓縮在3年內修畢應修學分，並由教育部按人數給予學校補助（公立每人6萬，私立每人12萬）。

根據媒體揭露，如此重大的教育政策變革竟然只經過兩次開會就拍板定案，而且不循修法正軌修改「大學法」明訂的大學四年修業年限，卻彎道超車用一紙行政指引，就要讓整個方案倉促趕在今年9月上馬。無視此舉將影響學生受教品質，後續更可能引發後段私校為拿補助，以各種花招說服學生採用此方案的亂象，要說沒有任何選舉考量，恐怕連鬼都不信。

接著民進黨總統候選人賴清德上場接力，宣稱未來義務役士兵只負責基礎設施、城鄉間的保護工作，不會前往陸海空戰場。對照先前行政院公佈的「強化全民國防兵力結構調整方案」明訂「守備部隊以義務役為主，並支援主戰部隊」，而陸軍也規劃編成5個由義務役士兵組成的海岸守備旅（海岸難道不是最前線？），再從俄烏戰爭經驗來看，關鍵基礎設施通常是敵軍第一波攻擊目標。國防部長邱國正前不久也說，一旦兩岸開打，台灣沒有前後方之分，處處是戰場。讓人不禁要問一問「賴神」，您所說的義務役不用上戰場，難道是暗示民進黨政府已經做好未來兩岸戰端一啓，就聯繫美日友邦派機艦來台協助義務役士兵撤離台灣「戰場」的萬全準備？日後可能成為三軍統帥之人竟然可以為了挽救選情，如此信口開河，如果不是缺乏國防常識，或許就是賴清德本人的一種「惡趣味」了。

最新開出的藥方是行政院院會在6月29日做成決議，全面減免私立大專校院學雜費每年3萬5千元，同時加碼補助弱勢學生1萬5千元至2萬元，全面落實高中職免學費與精進就學貸款申貸與還款等配套措施。面對外界質疑，行政院長陳建仁表示是因政府堅守財政紀律，近五年政府稅收連年超徵，去年更超徵超過5千億，所以可以用來嘉惠學子。先不提陳建仁口中的「政府堅守財政紀律」，根本屬於「聖騎士」所說的「神話」，並不存在於現實世界中。光是蔡英文政府從五年前就已經開始超徵稅收逾千億，而公私立大學學費差距也不是什麼新增問題，早不推，晚不推，偏偏在選前此刻推出，還能面不改色地宣稱此乃延續性政策，絕非「政策買票」，真不知道這些綠營高官是以為自己太聰明，還是認為人民太愚蠢，覺得掏光納稅人口袋裡的錢來幫賴清德買票會奏效？

目前看來，大多數年輕人似乎對於民進黨政府胡亂開出的幾帖藥方並不領情，不少人認為推出時機與內容都太刻意，明顯就是「政策買票」，表示不會被收買，仍會依照自己的自由意志做出選擇。蔡英文執政七年多，對外讓兩岸關係惡化，台海戰爭危機日增；對內只剩人民無感的數字大內宣，面對青年低薪躺平問題卻束手無策。距離投票日還有半年，民進黨政府還會開出什麼樣的藥方來治療青年選票崩盤的焦慮症，且讓我們這些吃瓜群眾繼續看下去。

（作者為台灣新故鄉智庫協會研究部主任、大學教師）