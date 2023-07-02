「90後」的台青徐沁馨，朋友圈常充滿與外國人的旅遊合照，以及各種英語公眾號文章。

現在帶團和推廣都如此熟練的她，其實在2019年才正式「入行」。透過帶一團又一團的外國客人走遍各省城市、山川、沙漠、高原，徐沁馨對於大陸增加了更多瞭解。

Part 01一腳踏入「帶著老外遊中國」行業

從小在高雄成長的徐沁馨，母親是天津人。正是這個原因，2011年，她到天津財經大學讀書。

踏入旅遊業，是一次意外。2019年，熱愛旅遊的她報名參加一個戶外徒步組織，無意間認識一位意大利女孩，女孩告訴她，在大陸的外國人能一起參加各種活動、到各地旅遊。

「我一開始只是個普通遊客。第一次參加活動是去山西大同，一車的人都在講西班牙語，那個感覺很神奇，原來這麼多講西班牙語的老外想來認識這片土地，甚至跑到這種不是上海、北京也不算什麼熱門旅遊地的地方！後來又參加了第二次活動，去的是銀狐洞，也不是熱門景點，這次組織活動的人就跟我說，如果有興趣，歡迎來當兼職導遊。」

就這樣，徐沁馨進入了旅遊業，後來也是因為這份工作，讓她對這片母親成長的土地，有了更深的羈絆。

Part 02「外國人眼中的中國比很多中國人眼中的中國還要強」

徐沁馨。（作者提供）

徐沁馨帶的團有剛來大陸讀書和工作的「新老外」，也有一些在大陸待了幾年的「資深老外」，長期觀察團裡這些外國友人，她發現了幾個有趣的現象。

首先，會說中文的「老外」出乎外界預想得多。「今年五一我帶團去內蒙古，有一位美國女孩跟我們都用英語溝通，但有次在車上她突然用中文問師傅『為什麼這麼久都還沒到』。當時我嚇了一跳，原來她會說中文！」

第二個讓徐沁馨覺得有趣的現象，就是很多外國人眼裡的「China」，比許多中國人眼裡的祖國要強盛多了。「有幾個外國客人曾直白地跟我說，『全世界都覺得中國很強，只有中國人不這麼覺得』。我碰過的團員，多數人認為中國節奏很快、治安很好，雖然會有文化差異但整體偏向喜歡。」

Part 03台灣人來大陸旅遊已經不同於十多年前

除了外國遊客之外，徐沁馨也碰過許多喜愛在大陸天南地北四處走的台灣年輕人。她發現，台灣人來大陸旅遊，已經不同於她小時候。在十幾二十年前，台灣旅遊節目「大陸尋奇」在台灣熱播，是台灣人瞭解大陸各地面貌的重要渠道。然而「大陸尋奇」的觀眾大多為父母輩，年輕人往往只是「陪」爸媽觀賞。來大陸旅遊，在過去也往往是「父母報旅遊團，拉上孩子」這種模式。

「現在台灣年輕人自己想來大陸一些地方旅遊，一是因為抖音和小紅書等社交平台崛起，大家更容易看到大陸的一些網紅景點和食物；二是來大陸變得比過去更容易、更方便。台灣年輕人的足跡，也不只停留在『大陸尋奇』裡的經典旅遊地，而是自己想去哪就四處走。」

這些年，徐沁馨發現這片土地對於外國人而言，具有高度吸引力，她很深刻地記得，曾有人告訴她「挺羨慕中國的」。

徐沁馨帶團沙漠遊。（作者提供）

「我印象很深的是，有一位塞爾維亞的團員跟我說過，中國有獨特的、源遠流長的歷史與文化，他挺羨慕的。如果我們去山西平遙古城之類的歷史景點，不少團員會自己做功課，去瞭解當地的歷史與文化。甚至有一位美國人跟我聊過溥儀，但這個美國人幾乎完全不會說中文！我越來越深地體會到，就算只是來大陸旅遊，能看見的景色也太多、太美了。連外國人都能認可你的一些發展、一些美景，連外國人都會想瞭解你的歷史與文化，我們更不能輕看自己。」（郭雪筠）

（本文來源：【台胞之家】公眾號）