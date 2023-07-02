6月26日北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會、台灣中華民族發展基金會，以公私協力模式及跨兩岸社會連結聯合主辦「海峽兩岸社團交流節」，體現大陸對台政策從中央到地方政府與非政府組織或社團合力共辦活動，其兩岸政策係立基於「人民中心」、「社會本位」思維取向，強調政府與社會協力合作夥伴關係；同時也凸顯「一代一線」政策取向具體落實至「青年一代、基層一線」。

大陸政府對台政策正積極實施「兩岸社會融合途徑」，與台灣政府爭取台灣社會民心主導權，對台政策兼顧台灣民眾權益及需求，展現中國式現代化發展、國家治理體系現代化及有效治理。兩岸政策從「政府中心」取向，轉向「社會中心」，從「寄希望於台灣當局」轉向「更寄希望於台灣人民」。從釋出惠台31條、惠台26條、農林22條優惠措施，到宣布給予台胞、台商、台幹、台生及台師在生活學習就業創業之「同等待遇」，這對台灣年輕人產生一定程度的「磁吸效應」，同時也體現大陸一再宣誓的「道路、理論、制度及文化」四大自信。

尤其是兩岸社會互動對於營造人民親善關係及文化、國族認同，發揮無比言喻作用與影響。包括非政府組織、民間社團間之交流、對話及合作，利於創造兩岸一家親關係，促進兩岸和平穩定框架建立。是故，海峽兩岸社團交流節之舉辦，正是呼應及強化兩岸民間社會加強交流及對話平台，創造理解、包容、友善兩岸社會關係。

首先，兩岸社團交流主旨體現兩岸和平發展之主旋律。近日兩岸民間社團共同舉辦「海峽兩岸社團交流節」，以積極打造促進兩岸民間交流合作重要平台機制，利於兩岸協會、商會共議社團對接、共謀行業互動、共促融合發展。社團交流節其他活動將陸續舉辦，為兩岸社團互動交往提供一個開放、分享、互惠的平台及寬鬆政治社會氛圍。

大陸對台政策強調兩岸社會融合途徑，期待建立兩岸社會有機聯繫；積極透過兩岸民間社團密切交流及對話，促進兩岸經濟文化合作，深化兩岸融合發展，增強兩岸民眾心靈契合，培育兩岸「社會資本」，形塑「兩岸一家親」理念及構建「兩岸命運共同體」意識，助力於建立兩岸和平發展的「主旋律」。

其次，兩岸社團交流涉及廣泛各領域形成與台灣社會全面化、多元化對話。本屆「海峽兩岸社團交流節」，係由兩岸63個社團（機構）所共同主辦、協辦，以「聯接互動、融合發展」為主題，採取「分期分批」的方式舉辦14場交流活動，涵蓋「技術標準、數字經濟、文化體育、旅遊民宿、醫療衛生、航空運輸、消防安全、基層治理」等逐項領域。

進一步言之，兩岸社團交流其涵蓋領域涉及諸多專業，無論是技術、醫藥、航空、消防等專業，也涉及台灣社會基層治理，展現其專業性、民間性對話性質。兩岸各領域業界參與人數眾多，涉及專業領域頗為廣泛，其探討內容多元紛呈，對促進兩岸專業領域深入交流、經驗學習具有積極促進作用。會議及活動並按照行業領域分類，開展「協會對接、專業交流、參觀考察、項目合作」等活動，藉此加強溝通聯繫及深化行業經驗交流及合作，共同繁榮創造雙贏。

復次，兩岸社團交流體現地方政府已建立公私協力夥伴關係。通過推動兩岸基層社會及社團組織發展，建立基於「兩岸社會中心」路徑之政策思維，強化大陸政府與社會組織之合作關係及促進兩岸社會連結。例如在北京市，必須整合市台辦、市委社會工委、市民政局、工商業聯合會，及朝陽的區委、區人大、區人民政府、區政協；同時連結部分在北京之全國性脫鈎行業協會商會，及北京市、區屬行業協會商會，以及台灣有關行業協會商會負責人，計各種專業領域人士200餘人參加活動。

值得關注是，朝陽區是北京市首都功能的重要承載區及與國際交往的重要窗口。大陸選擇此區具有典範學習效應，促進開展兩岸經濟、文化、青年、基層和社團交流，保障台灣眾合法權益。尤其連續打造八屆朝陽區「悅動高雄」兩岸交流活動，推動京台各領域交流合作，踐行「兩岸一家親」理念。「悅動高雄」社團交流活動具有「向南移、向下沈」的政策穿透力，針對南部是台灣主體意識及本土化更為深綠區域，具有澄清、化解、消融極端意識型態作用。這顯示大陸對台政策戰略自信及定力，即使高雄為民進黨所執政，仍然持續透過社團互動希望「悅動高雄」。

再者，台灣參與兩岸社團交流的非政府組織，普遍具有「九二共識」認同及中華民族認同。例如前海峽交流基金會董事長、中華民族發展基金會董事長林中森致詞表示，交流節對促進兩岸社團交流與合作將起到積極作用，呼籲兩岸社團菁英人士堅持「九二共識」，加強交流合作，促進兩岸民眾心靈契合，擴大及深化兩岸經貿文化及各領域的交流合作。

此外，台灣中華婦女經貿文化交流協會理事長蔡玲蘭在致辭中也表示，兩岸民眾都是中國人，具有血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，兩岸民眾要共同推動、維護及分享兩岸關係和平發展。質言而論，兩岸社團交流印證兩岸同文同種、同根同源，兩岸人民同屬中華民族，以共同弘揚中華傳統文化、推動兩岸社會融合發展為根底。藉由提升兩岸社團互動品質，擴大化及深化台灣社會支持「九二共識」之基礎。

最後，兩岸社團交流促進兩岸文化及行業創新能力及競爭力。若輔以2023海峽兩岸「百工百匠」創新交流大會，已於6月29日在濟南舉行。社團交流涉及諸多產業領域社會精英互動，「百工白匠」交流此次交流大會邀請近30位台灣手工藝大師，與山東省手工藝大師、行業專家共襄文化盛會，打造非遺大師匯集交流高地，則有促進兩岸文化交流之作用。

台灣的「百工百匠」不僅在科學技術領域有卓越的造詣，而且在工藝制造方面也具備獨特優勢。這就形成社團節促進社會精英交流，「百工白匠」增強文化精英交流，前者強化兩岸「社會資本」積累，後者深化兩岸「文化資本」，彼此相互輝映。

尤其是兩岸「非物質文化遺產」可謂是民眾共同的財富，透過兩岸社會及文化交流互鑒的平台，促進兩岸社會有機連帶關係及中華文化創造性轉化，增強中華民族凝聚力和中華文化影響力，共同重新構建中華文化復興。台灣既往強調復興中華文化 ，現今大陸重視振興中華文化及民族，顯見「中華文化」已成為兩岸社團交流之「社會資本」及「文化資本」。兩岸社會交流可以恢復、振興民族文化為基底，促進兩岸社會彼此理解、包容，最終達成兩岸社會和解的終極目標。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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