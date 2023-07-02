我國防部6月30日及7月1日發布，30日有共機26架次、共艦7艘次在台灣周邊海域執行戰備警巡任務；其中蘇愷-30戰機4架、殲-10戰機2架、殲-16戰機2架，分在台灣海峽中線北、中、南段越線、轟-6機2架在台灣西南等推斷執行戰巡；另BZK-005無人機與運-8反潛機由台灣西南、巴士海峽、往台灣東南空域後折返，由於美澳日及南韓將於7月1日至12日在關島周遭海域進行「太平洋先鋒軍演」，推斷先前警戒等。另，美東時間29日，美國政府發布對台軍售「30公厘機砲彈藥」及「車兵材零附件二號訂單」等2案，總額4億4020 萬美元，引發島內熱議。

美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯6月27至29日率跨黨派議員等9位抵台訪問，我外交部稱為近年規模最大的美國國會議員訪問團。中國外交部29日回應「中方堅決反對美方與台灣當局進行任何形式的官方往來，並呼籲美方不要向台獨勢力發出錯誤信號」。美國務院表示，「美國國會議員代表團訪台並不意味著美國對台政策改變」。依據以往，中國外交部、國防部、國台辦等對台美軍事交流反應，及與前美眾議院議長裴洛西訪台、蔡英文總統在美會晤美眾議院議長麥卡錫等相較，共軍海空兵力30日在台灣海峽中線三段等執行戰備警巡，主要針對美軍委會訪台團低層級、低強度威懾之延續。我國防部7月1日偵獲共軍機、艦各5架、艘次在台灣周邊海空域活動，無共機跨越海峽中線情勢。

共軍機艦出動劍指美國眾議院軍事委員會訪問團來台。（圖／作者陸文浩繪製）

6月30日日本防衛省統合幕僚監部罕見發布守護級護衛艦響亮號/335、完美號333等遠海編隊，27日至29日沿台灣以東海域及與日本與那國嶼間水域往東南方、續經石垣島東南約120公里處航行，30日過宮古海峽，證實筆者推斷續北上持續往駐地歸建（請參考：有事？俄太平艦隊現身我東部海域乙文）；另中國海軍遠海編隊艦船舷號133與32、599與890等4艘，6月29至30日由東海分別經大隅海峽、種子島與奄美群島間水域，先後進入西太平洋；其中作戰艦133艦載反潛機直-9，29日在日本草垣群島以南空域警戒，此舉引發台日高度關注。

首先，以往中國大陸針對美國對台軍售、非戰略、對陸攻擊性武器等事項，頂多喧囂一下、少數兵力襲擾，甚至採戰術忽視。依據前次，6月24日殲-10戰機8架次，分在台灣海峽中線北中南跨越，抵近台西鄰接區24海里空域對我襲擾外；另共艦5艘配合執行戰備警巡，係針對美國國會參議院軍事委員會23日通過2024財政年度國防授權法案有關。

其次，中國海軍遠海編隊4艘，分為二個作戰群，由東海分別經大隅海峽、奄美群島北部水域，先後進入西太平洋。經查詢，均為中國東部戰區所屬一線主戰兵力，第一批作戰群為駐浙江舟山驅逐艦第3支隊052D型驅逐艦包頭號/133與駐上海基地登陸艦第5支隊075型兩棲攻擊艦廣西號/32。第二批作戰群為駐浙江舟山驅逐艦第6支隊054A型護衛艦安陽號/599及作戰支援艦第2支隊903A型綜合補給艦巢湖號/890。

由於，075型兩棲攻擊艦廣西號/32，滿載排水量4萬噸，可搭載約30架各型艦載機，含直-20、直-18直升機、無人直升機、主戰坦克、兩棲裝甲車等重型裝甲裝備、3艘726型氣墊艇。另廣西號首任艦長許策上校，曾擔任此編隊包頭號同型艦052D型驅逐艦南京號/155艦長，可見有利遠航相互聯合作戰與支援遂行。

再者，「廣西號」為2021年12月服役，今年2月曾進行首次維保；另依3月份南部戰區海軍075型海南號兩棲攻擊艦、052D型驅逐艦呼和浩特號、054A型護衛艦柳州號及901型綜合補給艦查干湖號等同屬性編隊，完成30天內赴西太平洋遠海聯合作戰訓練模式。推斷此次東部戰區，首次以廣西號為主的登陸遠海編隊，執行年度例行性遠海訓練（科目含各型搭載之艦載機起降、登陸艇泛舟、航渡等演練；另外艦隊聯合中遠程防空對海、中近程反潛作戰等），期程至少半個月，台日無須擔心。

最後，筆者觀察近年中國北部、東部戰區海軍遠海編隊出航前期，海測船6月26日由東海經我釣魚台以西，往東南方向偏南，進入日本與那國嶼與西表島間水域南行、以及815A型電子偵察艦玉衡星號/798，28日由東海經日本大隅海峽進入西太平洋等觀之，海測船可能636A型海洋綜合調查船，乃擔任佯動，吸引日方眼球。雖可進行海底探測，返航後將水文資料提供潛艦部隊爾後水下航行與部署參資。但依其航行水域、近年海軍艦船編隊在前述海域、日本西南諸島周邊活動與日方軍事設施陸續在西南諸島進駐等情況，不排除其也對西南諸島周邊海域等進行航道與島礁周邊探測及情報觀測等任務。

另外，由於815A型電子偵察艦玉衡星號/798，係屬中國東部戰區海軍駐浙江舟山偵測船大隊，並擔任中國海軍編隊策應、引誘日方偵蒐單位設備開啟、截收日方陸海空等觀通通信等電子參數，也會循以往模式，適時在艦隊周邊海域進行偵蒐任務。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※