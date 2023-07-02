有位朋友買了一輛高貴的賓士汽車，珍惜得不得了。甚至關車門不敢太用力，以免碰壞；交通擁擠的地方不開，以免萬一有擦撞；車子髒了不好看，但又不願意洗，怕洗多了顏色不再光亮；車子停在巷道，怕被摩托車刮傷或被心存妒嫉的人劃傷，而且又怕人偷；真是處處小心呵護，時時不敢輕用，簡直成了車子的奴隸！

由於他的賓士車很少使用，只得另外買了輛便宜的小車子代步，既然這樣又何必要買賓士車呢？

有個人娶了個年輕漂亮的老婆，但他從來不帶老婆參加外面的宴會，因為怕人看了說他太老配不上自己的太太。也不要太太出去工作，以免在工作場所被別人佔了便宜。又不要太太做家事，以免手弄粗了。總之，他對太太有許多呵護式的禁忌，這樣娶太太幹嘛呢？做這種男人的太太，也真是活受罪。

有位父親，有個漂亮女兒，自從女兒大學畢業起，這位父親就東拜託西拜託的要人替他女兒介紹朋友。可是介紹來介紹去，沒有 一個合乎他的標準，弄到女兒四十歲還沒嫁出去。父親關心女兒的婚姻嗎？關心，但關心過了頭反而阻礙了女兒的終身大事。有這樣的爸爸，不知道是倒楣還是福氣？

有位先生花了5萬多元，買了件外國名牌純毛料西裝，但是他總是捨不得穿，將西裝掛在那裡，供自己欣賞，平時仍穿他那件舊得可憐的破西裝，偶爾穿一次新西裝，行動都不自在，因為他不隨便坐，怕把西裝褲前面那條線弄不見了。

西裝上衣多數拿在手上，即使如此仍然怕把西裝弄皺了。過了一、兩年，人變胖了，那件名牌西裝相對變小，穿不上身了，這真是何苦呢？惜物原是不錯的心態，但不能走過頭，否則惜物就變成物的奴隸，一天到晚在侍奉物，物變主，人變從，這就失去了物為人用的目的了。

愛人，走過了頭，同樣也會發生問題，非但不會讓被愛的人享受到愛的溫暖，反而成為羈絆，終至害人而不自知。孔子說：「過猶不及」真是有道理，凡事總要弄清楚輕重先後，合情合理處置，才不會出毛病。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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