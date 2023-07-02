侯友宜、韓國瑜「同框同台」，無論如何，都可以看成是侯、韓「破冰」、「和解」的起手式，但是從直播中所看到的侯、韓互動及言語，侯、韓二人能否「同心同德」，恐怕還不無疑慮。

從許多網民，尤其是韓粉的眼中看來，「侯韓會」顯然是無法消除他們對侯友宜的嫌隙與不滿的，「誠意」不足，是許多人批評的焦點。儘管所謂的「誠意」，是很難訂出一個標準的，但侯友宜自始至終沒有明白的道歉，一逕在打擦邊球，只說了「身心俱疲」等不著邊際的話，卻絲毫不提及韓國瑜當年之所以「身心俱疲」，侯友宜從中起了什麼樣的作用，這當然就會讓許多韓粉感到不滿與憤慨了。當初侯友宜以「市政」為由，以「侯侯做代誌」作搪塞，對黨提名的韓國瑜若即若離，並未鼎力加以相助，這是眾所周知的事實。儘管韓國瑜當初即便獲得侯友宜的全力支持，也未必就一定能勝過蔡英文，但是雪中送炭、千里鵝毛，多少也還是會讓人感到一些溫暖與撫慰的。

平心而論，侯友宜當初的態度，就決定了許多韓粉的觀感，這點，相信侯友宜自己也應該是心知肚明的。如果韓國瑜「侯規韓隨」，以「不在其位，不謀其政」作藉口，「韓韓看好戲」，雖不免也會令人遺憾、失望，但卻也沒有人有資格出來說三道四。當然，侯友宜已經「貴為」國民黨提名的候選人，要他拉下身段，坦承自己的不是，的確也是有點為難的。但是，侯友宜必須想到，他這次的選舉，究竟需不需要韓國瑜的鼎力相助，如果真的需要，侯友宜素有「鐵漢」之稱，男子漢大丈夫，敢做敢認，就如廉頗之向藺相如「負荊請罪」一樣，不僅可以消除兩人嫌隙，共同為趙國奮鬥，更因此而傳為美談。道歉、認錯，通常是需要有更大的勇氣的，侯友宜應當鼓起真勇，在適當的時機，不拘形式，但是卻必須明白懇切，說出應該說的話，才是道理。

侯友宜的確有「誠意不足」的疑慮，但「侯韓會」的「誠意」問題，卻不僅僅只關涉於侯友宜而已，頗有許多論者提到，韓國瑜在現場，與侯友宜互動不夠熱情，既不說「凍蒜」，也不明示「支持侯友宜」，是不是因為韓國瑜本身為黃復興的黨員，故在趕鴨子上架下，不得不與侯友宜同框同台，其實只是虛應一下故事而已？

這樣的懷疑，其實也在暗示，不僅侯友宜誠意不足，就是韓國瑜也是假情假意，誠意缺缺的。如此一來，表面上的手拉手、高呼團結，竟自成為了一場各懷鬼胎的詭戲。我不曉得這樣的論斷，是如何禁得起驗證的。的確，韓國瑜沒有脫口說出「支持侯友宜」的話，但他呼籲大家集中選票，支持黨提名的人，難道侯友宜不是「黨提名」的嗎？有此必要畫蛇添足嗎？非得將「侯友宜」與「黨提名」區劃開來，其實還是「換侯」的心態作祟，到現在為止，還是有不少人主張「以韓代侯」，這點，從現場還有人高呼「韓總統」中可以印證出來。但「換侯」有可能嗎？姑且不說前此「換柱」的風波，使國民黨的信譽毀於一旦，國民黨再怎麼愚蠢、顢頇，恐怕也萬萬不可能重蹈此慘痛不堪的覆轍，而對韓國瑜來說，即便「換侯」，他敢大辣辣就加以接受嗎？

眾所周知，韓國瑜是國民黨中堅定不移的忠貞分子，儘管在政壇上兩次失利，但仍舊在群眾中擁有相當多的好評，人格道德，也向來禁得起考驗，其魅力至今不衰。這些認為韓國瑜是迫於形勢，不得不來應個卯的論點，其實就是直指韓國瑜也是同樣「沒有誠信」，只是會做表面工夫的人。抬愛韓國瑜，這是韓粉的熱情熱心，殊不知卻將韓國瑜難得的道德操守，一舉都給瓦解冰銷了，這是「愛韓」，還是「害韓」？

據我觀察，整個問題的癥結，絕對不是單一的，侯友宜雖難免會有「早知如此，何必當初」的遺憾，但支持韓國瑜、嫌棄侯友宜的人，早有成見在心，就是侯友宜當眾向韓國瑜「肉袒負荊」，恐怕也還是會被目為「誠意不足」的；韓國瑜的「誠意」，其實不必懷疑，但為了國民黨、為了台灣2300萬民眾未來的福祉，韓國瑜是最擅於創造金句的，如何化解韓粉的疑慮，使其歸隊於國民黨，就看他政治智慧的高度了。

侯友宜陣營，新近加入了擅長盱衡大勢、快刀斬亂麻的金溥聰，當然不可能不察覺到這個隱憂，小刀鋒銳，如何解開「侯韓」的僵局，讓侯韓不僅僅是「同台同框」，而且是「同心同德」，將是目前最艱鉅的任務。

無論社會如何評價「侯韓會」，侯韓能會，總比王不見王的疏離，強上幾分，而這正是一個良好的契機，侯友宜、韓國瑜、金溥聰，以及最重要的韓粉，能否掌握住這個契機，就是最後的關鍵了。（作者為退休大學教授）

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