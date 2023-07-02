選情之低迷，以致於連黃復興黨慶會場同時出現侯友宜、韓國瑜兩人，都格外引發關注。兩人舉手投足的肢體語言各方解讀不一，但有兩點顯著外觀：一、韓國瑜用參加表達尊黨為國的強烈個人意志；二、兩人之間確實欠缺友善默契。

而從韓國瑜出席致詞內容與後續效應觀之，再次證明了下列現象：一、韓金句連連，總能吸引鎂光燈焦點。二、韓句句憂黨憂國，以此明志顯然高舉政治大義。三、韓到場仍被推選總統，顯示藍營基層不願韓缺席2024。四、韓的政治能量遠高於會場同桌黨政要員，實仍當今藍營第一人。

時局至此，探討過往兩人互動已是多餘，關鍵是在國民黨處於民調第三的窘境當下，包括侯、韓與黨政基、高層四方間，有無可能建立「勝選共識」用團結取代心結，推出三腳督形勢最強的正副總統人選。

三腳督形勢相對清晰，為求勝選機率最大化，本質上是藍綠兩大黨基本盤實力的比拚，時間早晚會邊緣化柯文哲；只要大環境不改與對手不犯大錯，藍營仍有機會靠催出最大的基本盤贏得大選，但前提是國民黨推出的候選人不能連基本盤都無法維持。

侯友宜有能力自力鞏固國民黨基本盤？答案恐怕是否定的。多次民調顯示侯在國民黨內部的支持度明顯乏力，極度仰賴外力扭轉此一劣勢；而真正能大幅改善問題的關鍵就在於侯的副手搭檔人選，而不在於換侯。

必須沉重的表明，換侯的可能性已經被過往歷史造成的現實所否決，討論換侯不切實際，也沒有證據表明換侯一定可以贏得勝利。因此在此前提下，對勝選有關鍵影響的決策只剩下副手人選，再無其他。

黃復興黨慶活動的觀戰重點從來不是「椅子」，而是從韓參加的過程表明了只剩下韓有能力幫助侯取得勝選。這是無可否認的事實，只有韓有能力協助侯將藍營基本盤無限最大化，甚至有可能抓到大環境改變的窗口期，透過他的金句影響力重新爭取到中間選民的再支持。這是韓參選爆發力所在，其他副手人選所不及，侯友宜陣營必須認清事實。

「打不贏就加入」並不丟人，丟人的是明知道加入就有可能打贏，卻被狹隘的往昔恩怨與展望未來的個人政治利益所迷惑不前，這是侯友宜必須尋求突破的政治課題。

根據心理學「富蘭克林效應」，好關係往往都是麻煩出來的。既然已有了黃復興兩人一會，後面的二會、三會都是可以預期的計畫，強烈建議侯及其團隊拋棄靠推出新穎政策或揭弊戰術就可能勝選的美好想望，在大環境轉變勝選窗口開啟前趕緊「十顧茅廬」追求韓國瑜的加入，以「侯韓配」的組合迎戰大選，讓台灣人民有機會盼到政黨輪替的曙光。（作者為自由撰稿者）

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