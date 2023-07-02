日相岸田文雄6月18日在早稻田大學演講，表達親訪中國大陸的想法，認為須反覆對話及相互努力構築建設性且穩定的日中關係。美國國務卿布林肯訪中後，岸田對中外交更趨積極，以求在日、中安全戰略矛盾日深下，透過對話避免日本周邊有事，「力爭在所有層面進行緊密溝通」。

日本2023年《防衛白皮書》草案直指中國大陸將超前進度，在本世紀中葉之前建設一支「世界一流軍隊」；嚴重關切中、俄在其周邊海域頻仍的軍事活動，認為此舉「明顯有意向日本展示武力」。新版《防衛白皮書》關注台海情勢，強調兩岸的軍事平衡正在「迅速朝著有利於中國大陸的方向傾斜，指中國大陸迅速建立包括飛彈及核武在內的軍事能力，「單方面武力改變現狀」的壓力越來越大。但中國大陸「建構世界一流軍隊」不單只為解決「台灣問題」，亦針對日本及西方盟國。為「動搖包括亞洲在內國際秩序基礎」的行為，受中國大陸及北韓包圍的日本，其安全保障環境「進入新危機的時代」。

「白皮書」直指中、俄轟炸機2022年5月在日本附近的飛行任務為「武力展示」。日本防衛省表示，6月6日，兩架大陸共軍轟炸機從東海進入日本海空域與兩架俄國轟炸機會合，雙方以4架編隊方式飛越對馬海峽進入東海，朝中國大陸方向飛行。此為中、俄軍方第6度在日本海及東海空域進行聯合空中戰略巡航，示警日本意味濃厚。

「白皮書」沿用新版《國家安全保障戰略》的「最大的戰略挑戰」，用語指稱中國大陸，並載明包括2027年度相關經費在內，日本的防衛支出將達到目標值國內生產毛額（GDP）的2%，依此前提確保未來5年防衛經費合計達43兆日圓，遠高於以往的防衛預算規模，但國債高築的日本要如何確保財源則是一大挑戰。

新冠疫後的日本經濟疲軟，岸田苦無增稅空間，自民黨政調會長 萩生田光一6月9日向內閣提交政策建議書，將防衛增稅推遲到「2025年以後的恰當時候」，但能否順利增稅仍須視經濟狀況而定，以免貿然增稅招致民意反彈，岸田須審慎以對。

對岸田而言，以對話降低緊張始為當務之急，且可藉此展現外交手腕，爭取民意支持，助勢岸田內閣長期化。日本防相濱田靖一強調，將首先尋求外交努力及對話，以避免招致誤解，「作為一個普遍渴望和平的國家，日本意在增強自身及既有之威懾能力，並且通過對話來解決利益與意見分歧」。

《日本經濟新聞》民調顯示，75%受訪者表態「應當推進」與中國大陸對話，穩定日中關係為民心所繫。岸田欲藉日中首腦會談另闢外交舞台溢於言表，以期再造「七大工業國」（G7）峰會後的內閣高支持率，為解散眾議院創造條件，尋求民意對「防衛增稅」的授權，建構作為外交後盾的防衛力。

在美、日、歐各國政要皆奔走於與中對話下，惟蔡政府紋風不動，放任台海關係日益緊張。如何使兩岸關係回穩，台灣選民在2024年大選的抉擇是為關鍵，兩岸的和與戰即在國人的一念之間。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系所兼任教授、中華民國國際關係學會理事）

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