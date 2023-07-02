隨著疫情解封，兩岸旅遊探親與民間交流逐漸增溫，相關活動申請案隨之增加，民進黨政府卻逆勢而為，陸委會、教育部、移民署等行政單位，相繼祭出奇奇怪怪的理由加以拒絕，甚至以「秋後算帳」方式恫嚇進行交流的單位，明顯看出蔡政府倒行逆施阻撓兩岸交流的心態。

倒行逆施阻撓交流

由台灣旅遊交流協會和品保協會主辦的「2023台北夏季旅展」，邀請大陸大型旅行社來台參展，同時邀請了福建、浙江、江蘇、海南等9個省旅遊部門75位副廳長或處長來台參與，移民署全數駁回官員來台申請案，理由有二：一是「考量兩岸整體局勢」，二是認為大陸地方政府官員來台參與夏季旅展的「必要性、急迫性和不可替代性存在疑問」。

移民署並無衡量、審酌兩岸情勢的職權與能力，想必是陸委會的意思。至於「必要性、急迫性和不可替代性」存在疑問云云，則明顯與事實不符。福建、浙江、江蘇等向來是來台陸客最多的幾個省分，海南2023年GDP增速目標高達9.5%為大陸最高省分，其收入增幅主要來源就是觀光旅遊產業。

可以說，這次預定訪台的省分與兩岸觀光旅遊關係密切，何況來訪的官員都直接與旅遊有關，可以與台灣旅遊業面對面討論合作計畫，並迅速拍板定案，這對促進疫後兩岸觀光旅遊會有很大的幫助。

3年疫情對台灣的觀光旅遊產業造成極大的傷害，何時可以恢復，業者都急得不得了，陸委會和移民署竟以沒有急迫性為由拒絕大陸官員出席。無法苦民所苦，這樣的官員實在是太缺乏同理心了。

馬英九基金會邀請大陸5所大學的學生在這個月來台交流，時間已相當逼近，但申請案至今仍未獲得政府部門核准；教育部在審查時，要求台灣接待方大學「說明如何確保活動順利進行，以維護校園安寧與師生安全」，被解讀為要相關大學提出陸生維安計畫，這明顯與過往由主辦單位負責維安的做法不同，教育部顯然在搞技術性卡關。

果然，教育部長潘文忠在談及這項交流案時，毫不掩飾不想給過的真實想法。他說，這個申請案提出時間太倉促了。6月初時，陸委會曾明示暗示馬英九基金會不必提出申請，反正不會通過。但基金會還是決定試試，卻被潘文忠嫌時間太趕，如果有所謂的耽延申請時程，這筆帳應該要記在陸委會頭上吧。

日前，新北市三重先嗇宮與大陸甘肅天水同步舉行「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」。不料，陸委會竟表示，這個合辦活動疑涉及違反兩岸條例，將會同相關主管機關進行查處，民進黨立委也煞有介事地表示，要提防大陸的「宗教統戰」，令宗教團體和地方人士大感不可思議。

開口統戰閉口統戰

兩岸共祭伏羲氏今年已是第10年舉辦，先嗇宮合辦也已進行到第5年，而且兩岸是透過視訊方式互相播放慶典畫面，在祭祀的過程中並沒有對談，更不會簽署任何協議或合作交流文件，真不知大陸要從何統戰起？為什麼以前合辦祭祀沒有所謂的統戰問題，今年就會有？說穿了，民進黨根本就是選戰考量，才會開口統戰閉口統戰，陸委會還耍官威說要進行查處，政府動不動就恐嚇人民團體，真是可惡至極。

總統蔡英文在今年春節期間出席海基會所主辦的「2023大陸台商春節活動」致詞時表示，推動疫後健康有序交流是維護兩岸和平發展重要基礎。陸委會6月時也表示，兩岸逐步恢復健康有序交流是政府既定政策。然而，從觀光、教育到宗教，這些最能自然而然促成兩岸互動、累積彼此善意的民間交流，陸委會等相關單位卻是能擋就擋、不能擋就查，完全看不出想要健康、有序進行兩岸交流的誠意和努力，如此消極負面的態度，不但對兩岸不利，甚至有違正在尋求對話的美中政治氣候。民進黨趕快懸崖勒馬，別一再做出這種損人不利己的愚蠢選擇。