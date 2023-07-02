新北幼兒園餵藥風波，檢方已公布未檢出報告，警方傳喚副總統賴清德到案說明，但衛福部長薛瑞元2日卻表示，新北市府和檢調的報告都還沒出來，現在只能說「未檢出」，此事尚未水落石出，現在下斷言還太早。看來這條「黑侯產業鏈」仍方興未艾。

檢警大動作偵辦餵藥案，民進黨府院黨借題發揮，全力批判侯友宜為參選總統荒廢市政，政論節目也配合天天狂打，網路更引述毒物專家說法，把此案搞得黑影幢幢。

這樣的情境如同4年前總統大選的「黑韓產業鏈」，當時民進黨由綠委放話，媒體接力報導，再透過側翼網軍張貼訊息，抹黑到韓國瑜民調直直落，現在「黑侯」的不只綠委，連總統參選人賴清德都加入，讓侯辦除了要求賴清德道歉外，也只能訴諸司法以正視聽。

不過，民進黨非省油的燈，行政院拍板納管巴比妥複方藥，深化外界對巴比妥有危害身體之虞的觀感；新北檢公布檢驗報告卻未簽結留有伏筆，加上薛瑞元幫腔，就是要此案打延長賽，拖住侯的選舉動作。

尤其最無恥的是，就在藍營稱綠營「黑侯產業鏈」將在網路發動新一波反串作戰前夕，NCC主委陳耀祥不顧鏡電視上架案爭議不斷，自己還是檢方偵辦該案的被告，仍強渡關山通過鏡電視上架案，無非是要透過媒體強化打擊力道，讓對手在大選中吃足苦頭。

餵藥案的科學驗證已讓造謠者醜態畢露，「黑侯產業鏈」卻依然故我，綠委猛咬侯友宜的居心叵測說法，但侯已為此道歉了，一再閃躲的賴清德呢？這也印證綠營不會抹黑就不會選舉，選民須提早認清，才能遏阻選舉歪風惡性循環。