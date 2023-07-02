江湖恩怨無痕但入骨，果然不是一朝一夕可以抹滅！眾所矚目的黃復興黨部67周年迎來「侯韓會」，從致詞掌聲到前來敬酒的冷熱差異，深藍場子「誰主、誰客」當下立判。侯友宜陣營深切期待的「韓粉歸隊」，即使在趙少康直白的現場呼籲之下，依然堅冷如鐵。

韓國瑜全場未提「支持侯友宜」，席宴並坐也更靠趙少康，言語和肢體僅止於對侯友宜應有的「禮貌界線」。這其實也是不得不順應深藍族群的必然，相信韓國瑜此前肯定接到超過一百通「勸阻」的電話或訊息了！

黃復興或韓粉都是「藍」到骨子裡，難容非我族類！「侯韓同框」在明眼人所見，此次反而抹去了模糊曖昧的想像，清晰揭示了侯友宜此刻當下不僅難以「拉來韓粉一票」，甚至黨主席朱立倫也同樣都在森羅的高牆之外無從駕馭。

侯友宜剛剛請來金溥聰坐陣操盤，外界鮮少敘述「鐵桿藍」與「金小刀」其實恩怨更深！深藍國民黨員當初在2016年賭爛拒投，在至今還怪罪馬英九「失去政權、藍營敗落」的族群中，內心恨的都是馬身後的金溥聰。「鐵桿藍」如今雪上加霜！

金溥聰擔任國民黨秘書長期間厲行「自清黨產、裁撤基層、打擊地方派系」，「大破」並未「大立」就閃人，後來這些決策都襄助了蔡英文執政後肢解、掃蕩國民黨各縣市的最後戰力。此外，坐視馬英九與王金平「馬王相爭」而讓馬英九從此元氣大傷，也是基層馬迷很不諒解的關鍵。侯友宜原本尚未大舉流失地方支持的「本土藍」，也在金溥聰現身後正式岌岌可危！

然而，侯友宜確實仍然需要這把「金小刀」！放眼國民黨上下裡外，金溥聰笑臉背後的深邃與殺氣，確實堪稱是唯一具有「攻擊、砍傷」對手的唯一藍營謀士，至少能讓侯陣營已然疲弱失焦的墜落民調立即「補強、聚力」。這在重新搶奪最大比例的泛藍「柯粉、郭粉、中間、年輕」第三股勢力時，幾乎也是唯一的救贖了。

只是，已然徹底蟄伏7年多的「小刀」仍鋒利否？「謀略」尚能飯否？尤其金溥聰當年還未真正碰過的「空戰操盤」，網路社群的年輕人埋單否？侯友宜不是主子、朱立倫只是老闆，聰明切割的金溥聰今後3個月，仍須殘酷面對藍營選民冷眼注視的「試用期」！

金溥聰的試用期有「四大對外難題」：一、不僅必須拉抬，甚至重塑侯友宜的「政治性格、選戰形象」，藍營支持者還得埋單；二、持續出招攻擊賴清德、批判民進黨執政、對付綠營側翼攻擊；三、此外還得突破柯文哲「獨具一格且已領先」的支持與魅力；四、提前布局郭台銘宣布獨立參選後對現有支持度的衝擊。

這些極其艱難的外來考驗，卻也並不意味著，金溥聰後續不會遭遇侯友宜自身陣營的「內部兩大挑戰」：一、畢竟與侯友宜欠缺長期交情與深刻信任，「弱勢男主角被支配擺布，久了也不一定都能接受」；二、侯友宜信任倚賴的核心幕僚此刻退讓、接受指揮，後續也不盡然都能全盤認同「編劇兼導演的全部戲碼」。

而這吃力不討好的處境歸結，金溥聰都必須面對「試用期」的兩段要求：首先，侯友宜的支持度必須明顯翻升！其次，民調必須追過柯文哲來到第二！唯有如此，侯友宜才有最後一線生機奪下「下架民進黨」的對決大旗！而不只是單靠蒼白且單薄的一句「國民黨大團結」，據此指望綠營基本盤之外，6成的藍、白、中間選民願意靠近擁戴。

在11月18日總統大選登記，選情衝刺正式進入肉搏戰之前，10月將是「藍白整合」在野勢力的最後期限，這也意味侯友宜陣營僅剩9、8、7這3個月的百日內必須「扭轉乾坤」！7月下旬的國民黨全代會如同「侯韓會」已無期待或懸念了，或許如同最近基層坊間耳語：「侯友宜有了金小刀還不夠，真正缺的是一把關公的青龍偃月刀」！但這刀會在哪？

（作者為資深媒體人）