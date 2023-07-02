「重啟服貿」的議題「重啟」了，表面上看來是由柯文哲拋出。但若細究過程，其實並非柯文哲主動炒作，而是他在其「國政白皮書」提到此點，引發綠營政媒批判，柯文哲才被逼上火線回擊，讓「服貿」這個名詞重新在台灣媒體炒熱。

對台灣社會而言，「服貿」似乎已是個被遺忘的議題。那個曾經被民進黨拿來大肆利用，並藉此發動暴力奪權的幌子，在此後的數年竟已到乏人問津的地步。柯文哲當選市長了，蔡英文上位總統了，所謂的「學運領袖」林飛帆也成了「林九萬」……這些支持乃至領導「太陽花」的大小人物，一個個靠「太陽花」受益，至於國民黨則從此一蹶不振，兩岸關係也跌落谷底，台灣最佳的發展機遇更一去不復返。

當初幾乎要引發「政變」的服貿議題，後來的存在感卻如此之低，說到底就是人們根本不關心服貿，所謂的「太陽花」實為美國推動的反中暴動。回顧2014那一年，不只有3月在台灣發生的「反服貿」，還有2月就先在烏克蘭爆發的顏色革命，以及同年9月香港的「反送中」暴動。這一連串事件的結果，烏克蘭原本合法選出的親俄政權被推翻，國民黨成了美國眼中必須趕下台的「親中」勢力，香港則繼續到2019年經歷「黑暴」風波，才在大陸中央出手下回歸穩定。

只有看懂這些「運動」背後美國的身影，才能看穿當年那些政客為何要抹黑有利台灣經貿的服貿協議。因為自2012年馬英九連任後，美國就愈來愈不耐於兩岸的經貿整合及大陸的飛速發展。歐巴馬第二任提出的「重返亞太」、「亞太再平衡」，就是昭告天下美國要改變現狀，台灣在美國的反華布局中必須扮演馬前卒，馬英九「不統、不獨、不武」的溫和政策已不見容於美國。「太陽花」的本質就是美國策動的顏色革命，它成功阻斷了兩岸融合的進程，讓配合美國挑釁大陸的民進黨上台。

現在民進黨、國民黨都批柯文哲立場反覆，當然有其道理，至於柯文哲辯稱自己是「反黑箱不反服貿」，不過是當年太陽花的「學運」領袖也都拿來包裝用的話術而已。那時台灣尚在國民黨執政，反中的意識形態還不像現在這樣全面攻占，發動「太陽花」的一干小將自然要用所謂「反對黑箱」、「捍衛民主」來美化他們的訴求。但正如前文已點出的，台灣社會根本連服貿都沒搞清楚過，多數參加「太陽花」的年輕人也只是跟風及發洩對社會的不滿，服貿議題本來就只是拿來反中的工具，什麼「反黑箱」更不過是正當化暴力的理由。

諷刺的是，就在柯文哲提到重啟服貿前不久，民進黨當局的陸委會便已呼籲大陸重啟各項協商，其中就包括服貿、貨貿談判。民進黨的用心，當然是希望繞過九二共識，製造兩岸官方也能溝通的事實，逼迫大陸讓步。但這無疑自打嘴巴，等同承認服貿並非其所言「傷害台灣人民生計」的洪水猛獸，更別提民進黨執政以來迄今未斷ECFA，兩岸經貿連結更不減反增，台灣正是靠這些民進黨口中的「糖衣毒藥」維持發展。

如今柯文哲用「反黑箱不反服貿」為自己的立場改變解套，卻仍舊迴避九二共識，兩岸談判自然缺乏政治基礎。至於本該掌握兩岸議題話語權的國民黨，面對當初自己推動的服貿被重新提起，卻也顯得有些被動，尤其侯友宜更對九二共識採取閃躲姿態，造成服貿議題雖被重啟，三黨候選人卻都還在打混的局面。

台灣作為出口導向的經濟體，沒有理由和自己最大的市場、同時更是全球第二大經濟體的中國大陸缺乏經貿整合。尤其占台灣總體就業人口近6成的服務業，更需要廣大市場開拓發展空間。台灣若不通過和大陸市場的連結，根本別談參與RCEP、CPTPP等區域經貿體系，未來的競爭力只會更低。

這些攸關台灣發展的現實問題，過去十年已被蹉跎，如今恐仍將在選舉口水戰中淹沒。這是台灣的悲哀，更是對所謂民主選舉最大的諷刺。

（作者為新黨前主席）