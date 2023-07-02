去年8月，美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，贏了面子，再屁股拍拍走人，而且退休了，卻讓我方在軍事上吃了個大虧，賠了海峽中線，蔡政府這筆交易太不划算了。

現在共機飛過中線已是家常便飯，更得寸進尺，進一步試探我底線。根據國防部公布的資訊，6月24日有8架殲10共機，分別由北、中、南3個方向越過海峽中線，並抵近我24浬線。事實上，共機貼近我24浬線已經很多次了，只是以往未公布，共機用意在測試我方的底線與應處。

自去年8月中共軍演後，軍方強調以「守中線、守領海、守主權」原則，「穩固現狀」，但中線本來是雙方默契，互不越過，又何須「守」？現在軍方特別強調「守中線」，就代表中線已不復往昔。想要中共自動退回中線以西，很難；咬到嘴的肉，不會輕易放掉。

軍方內部很清楚，兩岸軍力差距大幅拉開，中共現在是切香腸，先造成沒有海峽中線的事實，再來是過一小段中線，接著是大口咬，蠶食鯨吞，直到貼近我24浬底線；現在不但中線失守，再從24浬「突入」只是時機問題。一旦中共決定機艦開始「突入」，兩岸擦槍走火的機會即刻升高，特別今年是總統大選年。

國防安全研究院有學者近日撰文指出，中共繼試圖抹滅台灣「防空識別區」（ADIZ）後，下一步將很快「突穿台灣領海外側的鄰接區」，若要避戰，美軍必須助台灣將共軍活動推回至台灣ADIZ及台海中線東側以外區域。

換言之，這篇文章是想重新恢復海峽中線。至於如何恢復，文章出的點子，是要美方在台海周邊加大海空兵力部署，在平衡軍勢之基礎上，建立適足拒止共軍活動的「新常態」。文章只差沒說要老美天天派機艦巡弋海峽中線。

採用軍事手段逼中共退回海峽中線，而且是假借外力，這絕對是個壞點子，只會把台海逼到絕境。美軍軍艦每個月自由航行過台海，中共就鼻子摸摸認輸？非但沒有，反而加大跟監美艦的力道，共艦近日還做出「鬼切」的高危險動作。

更何況，來了個裴洛西，就掀起兩岸軍事大波瀾，美方現在也看出讓兩岸劍拔弩張的巧門；如果美國試圖用軍事手段逼中共退回中線，只會讓兩岸更加兵凶戰危。

國防安全研究院的文章指出，若美國未能以有效軍事外交行動，協助將共軍活動推回台灣ADIZ及台海中線東側以外區域，即使台灣海空軍將現有能量放至最大、最久，國軍應變空間仍會不斷遭壓縮，最終迫使台灣不得不行使自我防衛權。

這是實話，軍方也擔心。但想要恢復海峽中線，得靠政治解決，因此下任總統由誰出線相當重要，若能處理得好兩岸關係，不是沒有機會。

（作者為資深媒體人）