2024總統大選民進黨參選人賴清德的口號從「抗中保台」改為「和平保台」，最受考驗的議題就是兩岸服貿協議。2016年前民進黨大力批評ECFA，執政後不得不承認ECFA對台灣是好的。賴清德說，這個時候提出服貿協議絕對是錯誤的，那麼賴清德就有責任解釋，身為ECFA一部分的服貿，如何能對台灣不好？

服貿貨貿 利好台灣

服貿協議是否重啟，已成大選爭論焦點，柯文哲提出重啟服貿之議；賴清德認為服貿是一中市場，誰提服貿就不支持他；侯友宜則直指柯、賴都反對服貿，他主張立即重啟。其實，對於服貿的態度就說明了參選人對於兩岸交流的態度。從「務實台獨」轉變為「和平保台」，這是一個極大的髮夾彎，賴清德轉不轉得過，會不會翻車，要看他是否能以黨主席的意志，貫徹謀求兩岸和平的決心。

2014年的太陽花運動，簡單來說是「掛反黑箱的頭，賣反服貿的肉」，太陽花主事者其目的是反服貿，但知道反服貿得不到社會多數的支持，因此虛構一個「反黑箱」的招牌，讓大多數支持兩岸交流的民眾對服貿產生誤解。事過境遷，當年的太陽花領頭如邱顯智者，不但不反省自己是如何欺騙社會，反而大言不慚地說「支持服貿就是背叛太陽花」。

回顧當年的太陽花領頭們，有性騷襲胸的陳為廷，有掩蓋性騷案的林飛帆，有強制猥褻入監服刑的柳林瑋，有貪汙收賄的徐永明，有3+11破口的范雲，有幫林秉樞洗白、偷拍性愛影片的李柏璋…。這樣一群私德有虧者所領導的運動，會是心存公義嗎？9年多過去，太陽花運動除了讓少數領頭者躋身政壇，吃香喝辣，對台灣社會的貢獻度基本上是負數。

民進黨過去如何反對ECFA，不用再深究，但既然承認「ECFA對兩岸都有利」，現在台灣所享受到的「利」卻僅限於早收清單，不到兩岸貿易總額的20%，台灣人民損失的機會成本實在是太大了。「貨貿協議」是兩岸的進出口減免關稅，直接得利的是企業，勞工享受到的是間接利益；「服貿協議」是吸引陸方來台投資，而因為不開放大陸勞工，陸資來台的第一件事就是挖角台灣勞工，台灣勞工待價而沽，享受到的是直接利益。如果當年服貿協議順利生效，疫情期間台灣就不會只興旺到航運、製造業，而讓貧富差距越來越嚴重。當年「陳為廷們」杯葛服貿，傷害最深的卻是最挺民進黨的年輕族群。

經貿交流 是防火牆

換言之，賴清德不能以「不終止ECFA」為滿足，更應該積極地去續談服貿、貨貿協議，才能讓台灣人民相信，「和平保台」是玩真的。在兩岸今天的僵局下，民進黨要續談服貿不見得能得到回應，但「要求續談」本身就是善意的象徵，是民進黨認知到兩岸貿易的互惠，願意緊密交流的一個證明。從續談服貿開始，「抗中」的標籤才能真正撕去。

否則，再怎麼把「務實台獨」抽換成「和平保台」，民眾的第一個疑問是，台獨要怎麼和平？如果台獨可以和平，為什麼民進黨到今天還沒有台獨？為了讓賴清德有下台階，「務實台獨」不妨定義成「不強求的台獨」：如果台獨可行就台獨；台獨不可行就放棄台獨；這的確符合一般人對「務實」的定義。民進黨執政到今天，台獨已經擺明不可行，賴清德真要換軌成「和平保台」，就必須大刀闊斧，既要換湯，也要換藥。

經貿是戰爭的防火牆，當台灣遍地都是大陸的學生、遊客與投資時，很難想像兩岸如何發生戰事，北京要怎麼用飛彈攻擊自己的人民與資產？一份服貿協議，對台灣的價值超過一千套愛國者飛彈，這才是真正保衛台灣之道。賴清德說，「不應該推動九二共識、一個中國」、「誰提服貿政策就不支持他」，這是一貫反對兩岸交流的台獨論調。事實上，2024就是「和平與戰爭」的選擇，也就是「反台獨與台獨」的對壘，賴清德要務實就必須放棄台獨立場與大陸對話；如果真心為台灣著想，就該想想服貿協議對台灣人民的經濟利益與安全保障。要和平保台，就從服貿開始吧！