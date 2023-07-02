國民黨2日下午舉行2024總統暨立委參選人造勢大會。除由黨主席朱立倫為台北市已提名立委參選人披掛紅綵帶外，總統參選人侯友宜也授與戰旗，宣示立委選戰正式起跑。

除了少數選區提名人還待確定外，國民黨區域立委已大致底定，相形之下，儘管代表民眾黨參選2024總統的前台北市長柯文哲個人民調表現不俗，但民眾黨畢竟成立時間太短，人才有限，連柯文哲自己都坦承，找不到人出來選區域立委。因此，如果想寄望整體實力這般薄弱的民眾黨成為下架民進黨的主戰手，恐怕太不切實際了。

另一方面，聲勢與民調正在提升的侯友宜，已逐漸掌握「反綠第一品牌」的定位，而國民黨立委提名人也有不少強棒，若是總統與立委參選人之間能有更緊密的合作與互補，相得益彰，藍軍整體氣勢與形勢大有可為。

一如2024總統大選的主流民意是「下架民進黨」，為了台灣民主體制能夠健康永續的發展，更為了台灣的未來與人民的利益，2024立委選舉在野黨最重要的核心目標是絕不能讓民進黨在國會過半。完全執政的民進黨已一再證明，擁有國會多數席次只是讓民進黨更鴨霸、更像一言堂，民進黨立委只是行政部門的橡皮圖章，缺乏專業、沒有良心，被行政院牽著鼻子走，完全沒有監督和制衡的功能，浪費民意的信任、有違人民的託付。這樣的政黨所提名的立委，人民當然沒有必要埋單。

尤其，民進黨黨主席賴清德這次猛撈太陽花學運的殘羹剩肴，以所謂「民主大聯盟」的口號提名表面不是民進黨員、但實際上早已和民進黨眉來眼去、沆瀣一氣的小綠政客參選立委，不但在民進黨內引發暗潮洶湧的陣陣不平，更因人選本身素質不佳，1個多月內已有4人在被提名或合作後宣布退選，另有1人在正式提名前自行宣布不選，退選率創歷史紀錄。

而他們退選的理由有涉及貪汙、詐騙，還有涉及性平案件，可以說是遍及黑、金、黃。這些賴清德口中的青年才俊型戰將，還沒有正式上場，就紛紛敗下陣來，這一方面可以看出賴清德的眼光實在太差，把草包當寶貝；另一方面，則顯示綠色集團的集體墮落已到了隨便選誰都可能出包的可怕程度。

事實上，問題百出的「退選大聯盟」，正具體而微地顯現出執政7年多後的民進黨特質，貪汙腐敗越來越嚴重、越來越肆無忌憚。蔡英文執政末年，一如當年的陳水扁，內政外交都面臨困境，更糟糕的是，蔡政府還把台灣帶向戰爭邊緣，兵役延長甚至未來可能全民皆兵，軍購越買越多、越買越往巷戰的方向進行，不但讓年輕世代陷入焦慮和茫然，恐慌的氣氛更進一步衝擊企業投資和生產計畫，台灣出口連9黑與此脫不了關係。而造成這樣的結果，和民進黨立委在立法院以人數優勢不斷輾壓民意，硬生生護航行政院的政策脫不了關係。

全民當然不能讓這樣無能的政黨繼續執政、不能讓如此失職的立法委員班師回朝。下架民進黨也要包括國會。2024綠色雙殺，大家一起努力！

（作者為作家）