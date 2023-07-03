說話嗲嗲的「90後」台灣女生廖子瑄渾身散發著巨大能量。與廖子瑄初見時，個子不算高的她，正在堆得高高滿滿的貨品倉庫中指揮搬運，遇到東西擺放位置不合心意，她立馬自己動手，「語速快、性子急」是她對自己的描述。

廖子瑄出生於台北，大學畢業後一直從事舞台劇幕後工作，24歲那年夏天，廖子瑄迎來了人生的轉折點。當時的男友因為手部受傷，暫時無法從事幕後相關工作進入低潮，這讓廖子瑄意識到，自己需要在職業上做出改變，隨後便開啟了自主創業之旅。

在台北經營商舖過程中，她結識了很多當地的農戶朋友，目睹了他們的辛勤勞作，也親身體會過農產品種植的艱辛與不易，廖子瑄立志成為「農民經紀人」，以改變台灣農戶的困境。

用她的話說：「接觸到一個農民，就會接觸到千千萬萬個農民。他們喜歡聊天，喜歡和你分享農地發生的事情，但相處過後，瞭解越多就觸動越深。明明是好東西卻賣不了好價格，甚至沒有人買，就覺得好難過。」

在大陸優越市場環境和發展前景的吸引下，廖子瑄2016年將自己的「城市小農PetitCityFarmer」夢落在了上海金山科創園。「城市小農PetitCityFarmer」專注將台灣優質果蔬引入大陸市場，為了將自己「藝人明星」的「作品」推銷出去，廖子瑄會在產品包裝上呈現農戶們的照片和名字。

為台灣有機農友搭建起通往大陸龐大消費市場「橋樑」的同時，廖子瑄也接觸到很多大陸農戶，她慢慢發現，兩岸農戶們的經驗與產品實際上可以進行互補，從而碰撞出不一樣的火花。「台灣農戶的『小農經濟』與大陸農友的資本市場經驗整合可以獲得更大發展。」廖子瑄說。

在她的幫助下，疫情前，很多台灣農民到大陸，與當地農友進行溝通交流，廖子瑄也時常把大陸農友新的市場想法和概念帶回台灣。

廖子瑄。（作者提供）

受家庭經商氛圍影響，廖子瑄對營商環境頗為敏感。因為有在兩岸分別創業的經驗，她坦言，「台灣有可以做的方式，但大陸相對會有更大發揮，因為市場在大陸，如果用人口換算流量，肯定大陸更適合。台灣目前的創業環境比較慢步調和保守，要成長還需要時間，但在大陸，一個產業可以進化成一個產業鏈，一個產業鏈可以茁壯成一個模板，然後再複製到其他地區甚至國家。」

眼下，大陸鄉村振興戰略讓廖子瑄看到了新的機遇。在廖子瑄眼中，鄉村振興是一個很好的議題，「鄉村需要年輕的動力、發想力和創造力，年輕人進入鄉村，把鄉村最接地氣的東西保留下來，從另一方面看，這也就是我們中國人所注重的文化傳承。」

廖子瑄還希望運用自己此前學編劇、做幕後的經驗，將鄉村振興背後每個農戶的故事，每個地方的文化，每個建築的風格，每個飲食的特色都拍攝展現出來，從而讓還沒有加入其中的年輕人看到並瞭解。

每次回台灣分享在大陸的發展經驗，廖子瑄都感受到很多台灣年輕人對於農村再造有很多想法，並且已有很多人付諸行動，還有許多人想帶著自身經驗投入大陸鄉村振興行業。她形容自己像一位引路人，「鄉村振興是兩岸青年融合的一個很好切入點，兩岸農戶和青年優勢互補，才能走得更遠。」（繆璐）