當前主要國家股市呈現多頭樣態，經濟基本面卻疲弱不振，兩者明顯脫鉤使專家學者們論斷下半年經濟走勢的難度增加，就像台灣今年GDP成長率能否保2，各家看法也不一。

主計總處與國發會以消費熱絡與公營事業投資成長為由，主張保2有望；央行考量國際經濟局勢難測與全球貿易趨緩影響出口，下修今年GDP成長預測至1.72％，而民間智庫看壞台灣景氣的程度更甚。同樣，近期國際主要機構雖上修全球經濟成長率預測，卻又附帶不少但書。為何會出現上述看不到景氣低迷終點的現象？關鍵原因有二：

首先，緊縮貨幣政策對經濟體系有多少負面影響，各國央行仍無把握。以美國聯準會（Fed）為首的主要央行啟動升息循環已逾一年，不僅未終結疫後的高通膨現象，反而陷入續打通膨與防止經濟衰退的政策兩難。尤其近20年的超寬鬆貨幣環境，讓多數國家經濟活動與金融體系運作均以低利率為基準，能否挺過貨幣緊縮的考驗，沒人說得準，就像矽谷銀行危機爆發即出乎聯準會意料。何況，今年下半年將進入緊縮貨幣政策發酵期，這點可從美歐銀行信貸調查顯示，第一季貨幣供需已同步下滑，窺見一二。

畢竟，美歐銀行業者因應升息、負殖利率曲線與存款外流等營運風險的安全策略，就是減少放貸；企業迎戰高資金成本時代與終端需求減弱的方式，就是減少投資，一如美國多個地區的製造業未來六個月資本支出展望指數下探。而美歐銀行企業貸款條件收緊又約領先實質GDP表現兩季，亦即當企業自銀行取得資金的難度大增後，約兩季後會影響經濟成長表現。再加上消費端因超額儲蓄將消耗完畢、利息支出增加，成長動能轉弱，同樣使經濟衰退壓力升高。因此，對主要央行來說，本輪升息所處的疫後經濟環境乃前所未有，心態上自然如履薄冰。

其次，中國經濟復甦程度遠不如預期，北京當局會不會大力救經濟？目前看來不確定性仍高，而且政策效果也有待商榷。年初甫解封的中國，在供應鏈運作順暢下，製造業PMI竟然僅擴張二個月，自4月就再度跌落衰退區間；工業生產、零售銷售、固定投資等三大經濟數據表現仍低於疫前水平、消費者與生產者物價下行，令通縮疑慮高漲，均反映內需不振的事實。

至於台灣，在國際經濟無可期待下，出口與外銷訂單連九黑、經濟連續兩季衰退，也不算意外。特別是全球終端需求疲軟，使製造業庫存去化極其不順，企業的投產活動愈發保守。如第二季民間新增5億元以上投資總額大幅下修，且以電子零組件業者最大，而業者生產活動減緩也讓1～4月工業用電量較去年同期減少。

在出口與投資均受牽制下，代表內需消費的餐飲業、零售業表現雖佳，民眾消費行為卻可能因為疫情期間遞延的消費漸被滿足，以及物價走高而有所調節。再加上繼去年7月後，今年4月電費再漲，產業電價漲10～17％，企業面臨兩波價漲效應疊加，新增的用電成本不可能完全自行吸收，趁著社會通膨預期成形，有了反映成本而提高商品與服務價格的合理性。如此一來，下半年物價續高已成定數，對消費的影響也在所難免。

對政府而言，不能以為疫情所致的經濟扭曲現象會自己無痛修復。舉例來說，當前服務業缺工潮持續推升薪資與物價，但台灣內需市場終究有限，一旦遞延消費潮褪去，服務業成長自將回歸均值。屆時，薪資成本將成為業者的莫大負擔，若又無法轉嫁，就只有裁員或倒閉才能釋壓。即使服務業業況萎縮不如製造業去庫存對台灣經濟成長的衝擊大，但服務業就業人口占比達6成，業況動盪對國內經濟與社會安定的影響不容小覷。因此，我們呼籲政府應從整體經濟政策的制高點，致力於強化對台灣投資的誘因、優化台灣服務業的競爭力，並且善用台灣半導體產業的發展，在美國「友岸外包」政策下取得有力的地位，方可維持台灣經濟的永續發展。