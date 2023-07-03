侯友宜為什麼死不聽勸，一定要走所謂中間路線？他在台大演講時，曾經說過原因，只是大家沒注意聽。他大半輩子幹警察，必須保持行政中立，做人做事，不偏向任何黨派。他認為，正因如此，雖然經歷過政黨輪替執政，他依然可以做到警政署長這個警察最高職位。

這樣的職業性格，讓他跟國民黨一直不親；即使已成為國民黨總統候選人，依然如此。

然而，眼下，他所犯的錯誤在於，在這場總統大選中，走中間路線的候選人，不是只有他一人，還有個比他更討喜的柯文哲啊！如果柯不參選，深綠的賴，對上中間的侯，那侯有可能佔到便宜，因為賴不可能也走中間路線。

但現在有柯來搶中間選票，侯若堅持走中間路線而藍味又不足，那結果必然就是既丟失藍營基本票，又搶不來柯的中間選票而落選！

如果郭台銘意氣用事，非成為獨立參選人不可。此事一旦成真，郭一定把自己包裝成超級深藍、受盡委屈的獨立參選人，那麼，一部分原本棄侯保柯的深藍票，會轉投給郭。情勢若真走到這一步，侯想再讓藍營選票全部歸隊，已無可能，所謂的非綠選票，被郭、柯、侯三人來分，而論政治魅力，侯又不如柯跟郭，那侯就是確定落選了！

我猜，韓國瑜已經心裡有數。侯要是不肯跪求韓粉票和郭粉票歸隊，又不肯講九二共識，那就很可能不會勝選了。侯一旦落選，政治前途完蛋，到時候，朱也會因為徵召了侯而辭職下台，離開政壇。到那時，藍營東看西看，除了老韓，也實在是找不出可以接手幫主職位的人了！

所以，老韓當然表面上會支持侯，但心裡不著急的！韓現在的姿態很明顯：你侯友宜願意接受集體領導模式，來跪求韓粉歸隊，我老韓自然樂觀其成；不願意，也不勉強，最後能勝選，算你的本事。勝選後，不怕你侯某不給我老韓派份工作；要是敗選，那朱、侯一齊永久退隱，藍營自然就是韓家天下了！

為什麼敢這麼講？當我發現，韓原來極度討厭羅智強跟徐巧芯，但前不久卻願意主動跟這兩咖示好，就知道韓在打什麼主意了。韓是重情重義的人；但他也是有謀略的人。

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