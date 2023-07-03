日本即將於本月分將福島廢水排入大海，不僅周邊國家憂心，日本國內民眾也站出來抗議，因為核廢水進入大海，污染的是整個海洋食物鏈，直接關係漁業發展、漁民生計、食安問題。

核廢水進入大海，污染的是整個海洋食物鏈，直接關係漁業發展、漁民生計、食安問題，日本政府卻一再宣稱，核廢水已經過濾並稀釋處理後才進行排放，中國大陸立即反擊：既然沒問題，何不留在自己家裡做灌溉之用？韓國民眾更是舉行大規模集會，在首爾進行｢阻止日本放射性污染水排海全國行動｣；連日本國內環保團體也看不過去，高舉標語抗議：｢海洋不是垃圾場｣！

奇怪的是，唯獨台灣靜悄悄，蔡總統不言不語、總統參選人賴清德也大氣不敢吭一聲，僅透過原能會表示，日本福島核廢水排放入海，約需1至2年才會到台灣、最大濃度約是4年後；然而中研院卻予以打臉，估算核廢水最快1年內就會抵達台灣。這讓民眾憂心忡忡，有癌症病友表示，醫生囑其要常吃海魚，如白帶魚、鯖魚等，然這些多產自宜蘭頭城外海，萬一吃到｢秘雕魚｣又該怎麼辦呢？沒死於癌症卻死於政府的無能。

真個是｢日本有事，台灣有事｣。

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