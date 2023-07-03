日前國民黨總統候選人侯友宜出席黃復興黨部周年活動。各方面聚焦「侯韓同框」，侯韓是否會為了國民黨勝選展現團結，「盡釋前嫌」？侯友宜是否會利用此場合，為過去沒有賣力輔選及歲月靜好說聲道歉？韓國瑜是否會在此場合，公開表態挺侯？可惜的是，整場活動在國民黨諸多要角高喊「國民黨加油、侯友宜凍蒜」中落下帷幕，深藍是否歸隊？仍有待觀察。

黃復興黨部對於藍營整合之所以這麼關鍵，主要是因為以下幾個原因。首先，國民黨的要角包括黨主席朱立倫及戰鬥藍趙少康，都可以算是廣義的黃復興子弟（外省家庭，父親都是軍人）。在「哥哥爸爸真偉大，名譽照我家的」的外省家庭，忠黨愛國，服從紀律是黃復興的優良傳統，也是美德，就像趙少康所說，「黃復興是深藍中的深藍，鐵衛中的鐵衛」。

黃復興家庭的另一個特色是子弟多為軍公教，也有許多人出國深造或創業成功，是知識藍與科技藍的主要成員。黃復興家庭另外一個少為人知的特色，無論子女工作成就或社經地位多高，由於當初黃復興的爸爸們多是隻身來台，較晚成家，對子女多所疼愛，也普遍受到子女們的愛戴與懷念，「聽爸爸的話」是黃復興家庭普遍的習慣和規矩。

若按照上述情況，侯友宜做為國民黨提名的總統候選人，其實不用太過焦慮深藍或是鐵藍會不會支持，眷村出身，大氣又講義氣的韓國瑜，絕不會像綠媒所說會記恨或隔岸觀火。此外，候選人口才好不好或是省籍背景更不是問題。在深藍的核心價值與共同回憶當中，能跟大陸好好對話交流，孫運璿先生所建立的台電能讓台灣不會缺電，重現日治時期光明，十大建設創造台灣經濟奇蹟，民主自由的中華民國在台灣屹立不搖！這些傳統信念價值要求國民黨總統候選人必須在服貿、能源及九二共識等問題上，把話說清楚，把政策講明白！核心支持者要的是解決問題的清楚方案，不要意識型態掛帥的神主牌。

或許黨中央及侯競選總部仍為「藍白合」預留空間，但可以確定的是，民調領先的柯文哲及可能獨立參選的郭董，都不可能像黃復興在黨內的風格：總是屈居老二，默默服從中央的指揮與調度。建議侯友宜眼下應先凝聚藍營基本盤，不用考慮藍白合，努力爭取民調躍升為第二，再訴諸政黨對決，團結非綠大聯盟。在7月分國民黨全代會前，可以考慮尋找黨內具有國際觀，知識藍及科技藍，具有黃復興背景的優秀同志擔任副手，例如前台大校長管中閔，不分區立委李貴敏，前立委雷倩，都是不錯的人選。（作者為大學教授）

海納百川》侯友宜抓住深藍的祕訣（李允中）

日前國民黨總統候選人侯友宜出席黃復興黨部周年活動。各方面聚焦「侯韓同框」，侯韓是否會為了國民黨勝選展現團結，「盡釋前嫌」？侯友宜是否會利用此場合，為過去沒有賣力輔選及歲月靜好說聲道歉？韓國瑜是否會在此場合，公開表態挺侯？可惜的是，整場活動在國民黨諸多要角高喊「國民黨加油、侯友宜凍蒜」中落下帷幕，深藍是否歸隊？仍有待觀察。

黃復興黨部對於藍營整合之所以這麼關鍵，主要是因為以下幾個原因。首先，國民黨的要角包括黨主席朱立倫及戰鬥藍趙少康，都可以算是廣義的黃復興子弟（外省家庭，父親都是軍人）。在「哥哥爸爸真偉大，名譽照我家的」的外省家庭，忠黨愛國，服從紀律是黃復興的優良傳統，也是美德，就像趙少康所說，「黃復興是深藍中的深藍，鐵衛中的鐵衛」。

黃復興家庭的另一個特色是子弟多為軍公教，也有許多人出國深造或創業成功，是知識藍與科技藍的主要成員。黃復興家庭另外一個少為人知的特色，無論子女工作成就或社經地位多高，由於當初黃復興的爸爸們多是隻身來台，較晚成家，對子女多所疼愛，也普遍受到子女們的愛戴與懷念，「聽爸爸的話」是黃復興家庭普遍的習慣和規矩。

若按照上述情況，侯友宜做為國民黨提名的總統候選人，其實不用太過焦慮深藍或是鐵藍會不會支持，眷村出身，大氣又講義氣的韓國瑜，絕不會像綠媒所說會記恨或隔岸觀火。此外，候選人口才好不好或是省籍背景更不是問題。在深藍的核心價值與共同回憶當中，能跟大陸好好對話交流，孫運璿先生所建立的台電能讓台灣不會缺電，重現日治時期光明，十大建設創造台灣經濟奇蹟，民主自由的中華民國在台灣屹立不搖！這些傳統信念價值要求國民黨總統候選人必須在服貿、能源及九二共識等問題上，把話說清楚，把政策講明白！核心支持者要的是解決問題的清楚方案，不要意識型態掛帥的神主牌。

或許黨中央及侯競選總部仍為「藍白合」預留空間，但可以確定的是，民調領先的柯文哲及可能獨立參選的郭董，都不可能像黃復興在黨內的風格：總是屈居老二，默默服從中央的指揮與調度。建議侯友宜眼下應先凝聚藍營基本盤，不用考慮藍白合，努力爭取民調躍升為第二，再訴諸政黨對決，團結非綠大聯盟。在7月分國民黨全代會前，可以考慮尋找黨內具有國際觀，知識藍及科技藍，具有黃復興背景的優秀同志擔任副手，例如前台大校長管中閔，不分區立委李貴敏，前立委雷倩，都是不錯的人選。（作者為大學教授）