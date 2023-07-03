親美反共的尹錫悅以 0.73% 選票的些微差距贏得韓國總統之後，在美國唆使威誘下，忽然背離了傳統的國家安全戰略重點：南北關係正常化，禁止核武原則，收回軍隊指揮權。尹錫悅政府一面倒的攀附美國，親善日本，刺激朝鮮，制裁俄羅斯，敵對中國。中韓因此交惡。

二戰末期主要的同盟國達成共識，將日本佔領的朝鮮半島交付國際託管，做好自治準備後，透過全民選舉成為獨立國家。1945年蘇軍和美軍以北緯38度線為界，劃分託管。聯合國於1947年通過決議，要求外國軍隊撤出，設立聯合國朝鮮臨時委員會，朝鮮半島應當舉行自由選舉，建立國家。

蘇聯隨即撤軍，給予朝鮮半島人民獨立建國的機會。一生抵抗日本，投身朝鮮獨立運動的金日成向人民呼籲，要求朝鮮半島舉行大選，實現國家統一。金日成英雄聲望如日中天，親美反共的李承晚不是他的對手。於是美國拒絕撤軍，在南韓扶植李承晚，成立南韓政府，破壞了朝鮮半島統一建國的歷史機緣。半島由朝鮮（北韓），韓國（南韓）南北分治，從此美國駐軍從未撤離韓國。

韓戰以後，韓國經濟騰飛發展，稱為「漢江奇蹟」，到2007年成為發達國家，擠進20發達大國集團OECD，成為世界主要經濟體成員。這時韓國在心態上帶著歷史的仇恨，敵視日本，對中國帶著經濟上的優越感，並不友善。在南北關係上， 兩大政黨的政治意識型態不同， 第一大黨共同民主黨，為中間偏左的自由主義政黨，推動南北和平關係。第二大黨國民力量黨，為保守主義右派政黨，親美反共，強硬對付朝鮮。因此韓國政治親美的程度搖擺不定，並不穏定。歷任總統李承晚到全斗煥都是親美反共的獨裁統治，盧泰愚疏美，金泳三親美，金大中疏美，盧武鉉疏美，李明博親美，朴槿惠親美，文在寅疏美，尹錫悅親美親日反俄反中，最為奇葩。

韓國的經濟是建立在幾家超大型的企業，如三星電子、現代Hyundai汽車、NAVER漫畫、起亞KIA汽車、海力士SK電信、樂金LG電子、大宇造船，都是與小國地位不相稱的，外資佔比過高的全球性的大公司，屬於世界500強企業集團。這幾家巨無霸在韓國經濟中包山包海，控制了國民經濟的各行各業，壟斷了韓國人大部分的就業機會。由於缺乏眾多的中小企業及足夠大的國內市場作為緩衝，一旦國際經濟有風吹草動，外資抽撤，立即掀起韓國經濟的動盪，如1997年爆發的亞洲金融風暴導致韓國經濟崩潰。

說來湊巧，自2022 年 5 月尹锡悦就任以後，韓國對外貿易開始從多年的順差轉為逆差。中國一向是韓國最大出口國，對中國的出口持續萎縮，減少了10%，造成2022年國際貿易逆差472億美元。固然貿易逆差有全球經濟不振、俄烏戰爭造成的國際能源及糧食上漲等因素，但是中韓的產業同質性競爭是最大原因。原來韓國居於優勢，出口中國的汽車、手機、面板、電腦、晶片、家電等產業，因為中國的趕超，漸漸失去中國的市場。甚至在國際競爭有優勢份額的造船、汽車、新能源等都被中國瓜分，加上美國介入晶片制裁中國等原因，使韓國的國際市場萎縮，外貿收入減少，因而2023年韓國的GDP成長預測只有1.6%上下。

尹錫悅帶領韓國親美親日反中反俄，最為突出。他訪問美國，拜登以盛大國宴款待，請到國會演講，高唱American pie，受寵若驚，引為個人的無限榮耀。積極與日本軍事情報合作，參與美日韓東北亞大規模的軍事演習，引進美軍核武，加劇了半島緊張局勢。積極參加制裁俄羅斯，提供烏克蘭50萬枚155炮彈，加劇了和俄羅斯的緊張局勢。拜訪印度總理莫迪，密商加入印太聯盟、四方聯盟，共同圍堵中國。並且積極完成佈置薩徳系統，減少中韓之間的民航班次，促動韓國漁民前來東海捕魚破壞中國休漁期的法規，加劇了和中國的緊張局勢。韓國完全不顧國家利益，和周邊國家朝鮮、俄羅斯、中國對立，使得目前東北亞的局勢極不穩定，危機尤勝台海。尤其與朝鮮金正恩的強硬對峙，戰爭一觸即發，可能成為第二個烏克蘭。

除了缺乏長期穩健的國家戰略定力，给國家帶來危害，主要支柱產業如汽車、造船、手機、晶片等即將落後中國之外，韓國年輕世代衰敗的精神面貌，是韓國前途看衰的更大原因。幾家大企業壟斷了大部分的就業機會，大企業即使最普通的職位都任性的要求知名大學畢業，英語流利。大企業高層任意霸凌員工，譬如影藝圈的女性，經常被財閥強迫陪酒猥褻，引起不斷的藝人自殺事件。韓國年輕人惡性內卷，競爭劇烈，全國有2萬4000家補習班，超過便利商店加上咖啡館的總數，中小學生85%參加補習。幸福指數最低，自殺率超高，躺平族最多。值得注意的趨勢是結婚率生育率世界最低，人口快速萎縮。

韓國結婚人數11年連續創新低 ，生育率連續三年全球墊底，僅為0.78，2022年韓國只有19.2萬對夫婦登記結婚，初婚的男性平均年齡高達33.7歲，女性平均年齡高達31.3歲，皆刷新最高晚婚紀錄。每年生不如死，2022年人口減少20萬。估計韓國總人口2040年將降至5019萬人，2070年將降至3766萬人，變成人口小國，從OECD發達大國集團被剔除。

年輕世代躺平族，不願結婚生育的人數愈來愈多，並不都是因為競爭劇烈，就業困難，生活困苦所造成。更深沉的原因是對於資本主義野蠻發展，使得貧富差距愈來愈大，資本家野蠻囂張，對下層勞工的頤指氣使，叢林社會制度的無言抵抗。在年輕人的示威抗議中可以見到有標牌寫著「你欺侮不到我們的下一代」，怎不讓人傷感。

韓國實質上被美國駐軍掌控，不算是獨立自主的國家。在美國脅迫唆使下，配合美國利益，不以自己國家利益為考量。缺乏國家戰略，與周邊的中朝俄交惡，經濟發展阻滯，社會結構惡劣。加上人口急速縮減，年輕世代消極躺平，縱然狂妄一時，未來注定是沒落的國家。

（作者為中美論壇社理事）

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