馬英九為侯友宜站台，他直接說，台灣跟大陸，不是互不隸屬的兩國，而是一個中國下的兩區。馬英九還說，如果兩岸是兩國，那陸委會不就應該裁撤嗎？

一國兩區，這是對兩岸關係最直接、最誠實的描述，也是完全符合兩岸法制的實情。翻開台灣的法律，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，也就是俗稱的兩岸人民關係條例，兩岸就是兩區。

侯友宜不要再對九二共識閃躲了。兩岸同屬一個中國，並且要追求統一，這就是九二共識。《中華民國憲法》 裡關於領土疆域，跟國家未來要統一，都很清楚。

要選2024的人，不該閃躲。繼續閃躲，只會讓人質疑你做領袖的擔當與格局。況且，也就無法跟其他對手區隔。那又怎麼贏？

大陸一直說得很清楚，九二共識是定海神針。承認九二共識，就是承認台灣是中國的領土，而且要追求統一。請問，哪一點有錯？侯友宜說要遵守《中華民國憲法》，那為什麼還要閃躲九二共識？

政治不過是眾人之事。開大門走大路，看清楚兩岸的真正關係，才能為台海帶來真和平。

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