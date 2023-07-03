教育部長潘文忠強調「拉近公私立大學學費」，是實踐「教育平權」的理念。「教育平權」，是美國總統詹森在1965年提出的構想，主要是針對「膚色、宗教、性別或民族出身」的歧視而發，尤其是「非白裔」的種族歧視，但從未涉及到貧富差距的問題。潘文忠可能對「教育平權」劃錯了重點，竟將其納入了貧富差距的問題。

美國實施「教育平權」法案，已經逾半個世紀之久，利弊的討論，可以說是眾說紛紜，其優點是讓許多「非白裔」的學生，包括了非裔、亞裔，得以就讀大學，甚至是長春藤的名校；但實施既久，卻引發了白裔美國學生的反彈。因為這項法案，使得許多名牌私立大學，在招收學生的時候，過分青睞少數族裔的學生，反而讓白裔的學生不得其門而入，這等如是「歧視白裔」了，原本強調「種族平權」，反而被目為「種族歧視」，這是多麼的諷刺！

就在前兩個月，台大的學生在校園張貼大字報，反對原住民加分的政策，認為對一般生不公平，其實是頗為類似的。早在30年前，政府對軍人退伍、原住民，以及海外僑生，都有較優渥的照顧，其實當時也有不少異議的聲音，只是悶而不發而已。有趣的是，美國最高法院，就在2023年6月29日作出了判決，廢止了這個行之有年的「教育平權法案」，未來的影響將會如何，真的是有待觀察的。

所謂的「教育平權」，其內容會隨著不同時代的變化而修正，這是必然的道理，將「平權」內容，納入「貧富差距」當然也未嘗不可。但民進黨目前的政策，是沒有「排富條款」的，讀私立大學的學生，即便家境富裕，也一體享用了這一補助，選讀公立大學的學生，也有不少家境較貧困的家庭，反而未能獲得補助，這除了增加政府的支出外，真的能縮短「貧富差距」嗎？

民進黨執政7年多來，對大學教育束手無策，屆臨選舉，拋出一個大撒幣的買票政策，而且在選後才會實施，這擺明了是利誘外加威脅，卻打出「教育平權」的口號，這真的是「平權」嗎？「平權」的基準點，是立足點的平等，機會的平等，「補助」是針對不足者予以濟助，兩者性質不同，豈可用「教育平權」四字來偷天換日、混淆視聽？

更值得關注的是，這項補助，是針對學生而設的，除非私立大學以取巧的方式，虛報學生數，否則是一毛錢都拿不到的，甚且可能要增添更多的人力，替政府實踐這個政策，這對財政已然窘缺，卻又面臨「少子化」強大威脅的私立大學，不僅沒有任何的揖注，更可能要增添負擔，恐怕是挽救不了已瀕臨危局的私立大學。

當然，3萬5000元不算是小數目，民進黨如此的大撒幣，肯定是能收到他們預想中的「買票」效果的，但有助於解決當前台灣大學教育所呈現出來的許多問題嗎？教育是百年大計，教育政策必須有長遠的目標與規劃，學費不是真正的問題癥結，「教育平權」也不是這樣「平權」的。但是，這些道理，大概跟潘文忠說了也是白說。

（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※