剛過去的6月是哲學家和經濟學家亞當‧史密斯的300周年冥誕，這可以非常特殊，但是美國主流媒體鴉雀無聲，右派的《國家評論》雖然隆重其事，今年每個月都獻上專題評論文字，而《福斯商業》僅僅在生辰當天做了一番禮讚，此外討論不多。原因是什麼？是因為4次工業革命，曾經滄海？還是因為本世紀以來，美國的主流媒體向社會主義大步靠攏，而亞當‧史密斯原創的「自利」理論被誤解成右派的原罪？

對於《國富論》的作者、現代經濟學之父，有幾個觀點有必要在這篇短文中嘗試思辨。首先關於他所提出的兩個關鍵概念，一般已經約定俗成，認為「自利」便是主張個人追求利潤極大化，而「看不見的手」是指個人自由意志之外的一個市場力量。從這裡出發，《國富論》與自由放任相結合，從而被窄化為自由市場和小政府。其結果，史密斯的主張被形容為效用極大化和反道德。個人自利與社會的集體義利兩者之間，馴致難以調和。

這樣片面的理解，忽視了史密斯在40歲之前擔任格拉斯哥大學道德哲學教授超過10年的背景，以及他所精心建構的人性論在蘇格蘭啟蒙時代受到的關注。他的第一本名著《道德情操論》的重要貢獻，是指出人面對道德抉擇，往往會想像到一位「公正的旁觀者」，幫助考慮問題，並且給予建議。因而人的決定往往會兼顧同情，而並不僅止於狹義的自利。

事實上，史密斯第一次談到「看不見的手」，便是在《道德情操論》，而不是《國富論》。他最早提出的「看不見的手」，來自於人心內在的那一位「公正的旁觀者」；「公正的旁觀者」能起作用，引導著內在道德力量轉化出外在的自律秩序。換言之，內在道德情操與外在市場力量，對於史密斯而言都有著「看不見的手」的蹤跡。人類與生俱來的財用傾向與慈善動機同時存在，雙雙追求體現。自利、同情與惻隱，在理論上並行而不悖。

這樣的人性論，與中國傳統道家和儒家思想相去不遠。資本主義理論後來的演變是另一回事，但是談到美國這一百年來，企業創新帶動一次次的產業革命，富裕的資本家和中產階級，慈善行動極其壯麗，且美國勞工工作條件與回報的合理也獲得了長足的改善。凡此大體符合完整理解的亞當‧史密斯。容我將史密斯的隱喻形象化，他提出的，其實不是一隻，而是一雙看不見的手。

史密斯另一個寶貴的觀點，是認為自利心乃是一種豐富的自然資源，社會必須善加利用；且如果政府打壓自利，使人民仰賴施捨和利他主義，只會導致民愚國困。一如太史公《貨殖列傳》富國富家之道所描述的，對於利益驅動，「善者因之，其次利道之，其次教誨之，其次整齊之，最下者與之爭。」與民爭利，於國富無益。

因此，最後是一個「度」字。不論是國家還是市場，向社會主義合理挪移，未必不對，但是一旦福利泛濫導致了族群躺平，監管疊床架屋帶來的是大面積的企業觀望，人民自利動機持續受到遏制，其結果，《貨殖列傳》與《國富論》前已敘明。

（作者為美國法學博士、加州律師）