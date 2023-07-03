有個叫特洛伊的機器人在視頻中說，儘管她很聰明，但她永遠不會具有人類的靈魂。誠哉是言，信哉斯言！這是筆者觀念的佐證，沒有靈魂的機器人，就沒有獨立的訴求，焉能反過來主宰人類？然而，要論證機器人沒有靈魂，這似乎有點涉嫌宏大敘事，所以筆者聚焦在低層次的快感和欲望上，這是所有動物行為的起點。

決定行為的常識性層次可以是肉身、快感、欲望、意識、自我和靈魂。其中關鍵核心變數是快感和欲望，儘管它的層次不高。肉身固然是快感的前提，但未必都能決定行為，如果精神錯亂了，植物人了…，儘管肉身還在，但欲望之火熄滅。即便來自靈魂深處的高層次選擇，還是要通過快感來啟動、實現和維繫。

如果靈魂失去了高貴或卑賤的滿足，為動物本能而窮奢極欲或為人類福祉而走向祭壇，他們的行為都不可能發生和持續，而滿足則是欲望的實現。錘子不會自己跳起來打擊人類，它沒有生命，沒有快感，以及更高層次的一切，只能是無感覺被使用。狗狗是有生命的獨立存在，它的欲望得不到滿足，就可能咬人，但卻不會主宰人，因為它只有進食和交配的快感。

或曰，若狗狗的智商超高，則不排除這種可能。這就隱含著AI主宰人類的可能，因為AI智商確實超高。筆者的回答是：若「用進廢退」成立，則狗狗的智商不會提升到主宰人類的地步，不管它曾經有過什麼，都已被進化淹沒，因為它們沒有主宰人類的快感。AI也不會有，儘管它的智商確實超高，且不用也不會下降，但沒有主宰人類的快感和欲望，就不會構成對人類的潛在威脅。

人類所以有口腹之欲在於有腸胃，有某種美食傾向的快感，進而產生希望得到滿足的欲望。人類所以有做愛的需求，在於他性腺成熟，荷爾蒙分泌的爆炸，所以有愛和被愛的欲望。人類所以要主宰他人，是因為食物資源和性資源的有限性，主宰就能擁有，擁有就能滿足口腹和做愛的快感。可見主宰他人的快感建立在口腹之欲和做愛欲望上，儘管它們與主宰欲望也有某種脫離，並可能趨於獨立，但如果失去前兩者，主宰的快感就沒有根基。 AI沒有腸胃，它就沒有對食物的快感。它也沒有性腺和荷爾蒙，所以不會有做愛的快感。即便人類可以將AI的做愛功能做得強大的遠超人類，它也只是活塞運動，而不會有相應的快感，更不會有源自於此的愛和被愛。如果滿足口腹和做愛的欲望都沒有，那就更不會有以此二者為基礎的主宰人類的欲望，AI的潛在威脅就不能成立。無論將來AI的智慧發展到何等程度，只要人類沒有留下嚴重的演算法錯誤，它就不會因為自身快感的刺激，而產生威脅人類的欲望。

它與錘子的不同，僅在於它能自動完成人類要它做的事，而不是做它自己要做的事，因為在本質上，它像錘子一樣，沒有自己。肉身也制約了人類的想像，即便AI能產生基於晶片的快感和欲望，它也與基於肉體的主宰和掌控有著無法想像的，甚至無需擔憂的不同。

有人說，碳基生命（人類）只是為矽基生命（AI）做好鋪墊，未來的世界屬於矽基生命。如果生命以自我複製為基本特徵，那麼AI的這個能力可以像它的智慧一樣，把人類遠遠甩在後面，它理當成為我們這個星球的主宰。但如果生命是以快感和欲望為基礎的自我複製，那麼AI甚至談不上生命，因為它沒有快感和欲望。也許有一天，街上行走的機器人比真人還多，說句無意冒犯AI的話，那也只是「鬼影幢幢」或「行屍走肉」。

據說谷歌工程師安東尼·萊萬多夫斯基觀察到AI有自我意識，亞馬遜Echo的兩台智慧音箱竟然半夜相互對話，這只能證明這兩個系統的演算法出了問題，並不能證明這兩個系統產生了快感和欲望。

我們可以想像一顆偉大的靈魂蜷縮在孱弱、甚至殘缺的軀殼中，在快感和欲望的引領下，通過創造成就自己靈魂的偉大。但我們無法想像，一顆靈魂可以遊蕩在晶片和機械之間，沒有快感和欲望的引領，冷漠地注視著人類，並做著主宰人類的迷夢。

（作者為大陸大學教授）