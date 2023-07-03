鴻海集團創辦人郭台銘。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘2日深夜臉書發文提出高教5大改革，痛批3+1方案荒謬，喊話民進黨「放過孩子吧！」此舉挑明向國民黨叫陣，準備獨立參選的架勢。如果郭真的付諸行動，賴清德躺著選都當選。民進黨繼續執政、推動3+1方案，那到底是誰不放過孩子？

5月17日國民黨宣布徵召侯友宜參選2024總統大選，當天郭台銘臉書恭喜侯、讚美他是「最好人選」，允諾全力支持。之後郭不但沒有力挺，與民眾黨參選人柯文哲糾纏不清，私下串連國民黨地方派系，再拋出高教政見，動作頻頻。

顯而易見，逼使國民黨「換侯」是郭台銘的如意算盤，因此不斷鼓動國民黨的小雞跟著起鬨。嘴巴不說破，私下不斷串聯，正是郭在商場稱霸的併購手法，這套利益至上的操作模式，已嚇得柯文哲與郭保持距離，以免民眾黨「被併購」。柯說得好，政黨政治還是要有點理想性，言下之意，就是諷刺郭眼中只有利益。

郭台銘發現柯已無利用價值，最近把運作力道全部加諸國民黨，包括透過側翼叫陣換侯，密集串聯挺郭派中常委，醞釀在7月23日全代會換侯的氛圍。郭算盤打得精，因公開挺侯的承諾無法違背，於是反向操作破壞團結、攪亂國民黨布局，深夜拋出他不熟悉的高教5大改革，就是要在全代會前繼續加壓。

國民黨有「換柱」的慘痛經驗，這次絕不能重蹈覆轍。郭台銘4年前與韓國瑜之爭已食言一次，這次如再毀諾，不但人格誠信徹底破產，更等於保送民進黨繼續執政，必成為中華民國的歷史罪人。郭既然有心喊話民進黨放過孩子，此刻應放下執念，先放過自己吧！