最近的民調趨勢顯示，迎戰2024年總統大選，民眾黨主席柯文哲飆漲最快，從本來第3名進到第2名，幾度突破3成，躍居第一領先。民進黨主席賴清德維持3成以上，穩定領先。國民黨侯友宜走出幼兒園餵毒假訊息風暴，現正積極營造團結氛圍，希望反敗為勝。

目前這種三強鼎立的氛圍，最符合民進黨的期望，最好到選前藍、白都還是維持兩成多的支持度，綠營就可勝選。如果郭台銘獨立參選，那就更好了。由此也可知道，綠營困境在於支持度無法成長，只能期待對手分裂，不要跨黨合作。

在侯友宜的部分，除了補強文宣戰力，黨內是否團結是一大挑戰。文宣補強不難，團結才難。金溥聰拔刀相助，1個月內民調如有起色，團結才有希望；民調如果沒有明顯起色，不只黨內難以團結，郭台銘也會動作更大。

至於柯文哲，今年2月還被認為不會當選，3個月後越來越多人覺得他有可能當選，爆發力驚人。先前有民調把柯文哲當成侯、郭的副手列為民調題目，未來要改成柯文哲搭配侯、郭當副手了。柯只要找到這種等級的副手，更有勝算。但郭、侯目前不會退讓，除非柯文哲民調一直維持3成的高度，甚至更高。這是一大挑戰，一來台灣主流媒體立場是綠多藍少不見白。二來，藍、綠接下來都會防柯，民進黨最近就喊出未來回歸藍綠對決，策略就是拉抬侯、邊緣化柯，以免讓柯繼續坐大。

整體看起來，2024年總統大選是被負面選舉所主導，主要陣營不停攻擊對手，即使是擴大渲染假訊息也絲毫不在乎，只要能贏就行。

網路時代資訊爆炸，民眾不會花太多時間去消化政治訊息，而且很容易被先入為主的印象所引導。以幼兒園餵毒的假訊息來說，有不少民眾至今仍相信一開始獲知的錯誤訊息。在這種情況與氛圍之下，競選策略心狠手辣者容易占上風；候選人個人或是團隊聰明機智又反應快者，才能不停化危機為轉機；敦厚老實者，恐怕要吃大虧。

選舉走到這種地步，基本上就是丟泥巴大戰，比較誰敢亂丟、誰能快閃，公共政策好像不重要了。台灣未來往何處去？產業如何升級？夾在美中爭霸的拉鋸狀態中，如何創造對台灣最有利的未來？目前看起來只有選邊及抹紅這種招數。

具體檢視傳播媒體政策，當影音服務明顯走向平台化、國際化，消費者可直接付費給跨國媒體，錢不是留在本地，於是台灣的影視產業不免空洞化，只能淪為附庸，文化主權慢慢慘遭侵蝕。各位最愛台灣的候選人，請問能提出好的對策嗎？

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）