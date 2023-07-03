國民黨總統參選人侯友宜的民調陷入低潮，據信其中最大的原因就是深藍群眾對侯有心結，沒有表現明確的支持。深藍是藍軍動員的基本力量，如果他們意興闌珊，會導致侯友宜無法展現基本的選舉氣勢。

對於這種情況，我必須對深藍朋友表達一些看法。所謂「深藍」就是國民黨的絕對中華派，由國父孫中山倡導革命，推翻腐敗無能的滿清，創建民國，隨後經歷一連串國民革命，包括成立黃埔軍校、聯俄容共、北伐、剿共、抗戰、光復台灣、保衛台灣、建設台灣、實踐憲政民主、推動兩岸和平、實現中華民族的復興，這是深藍歷史傳承的主軸。這個過程有成功也有失敗，但有一項原則是不變的，那就是中華民族本位思想和利益是最高的，所有政黨、派系和個人的恩怨，都不能犧牲這項原則。

今天深藍最大的弱點就是李登輝擔任總統後，國民黨中華思想的堅定性遭到惡意的破壞，國民黨的後繼者無法在新時代的環境中，找到因地制宜並且領導台灣實踐政治目標的途徑。由於黨內思想空洞，領導軟弱，國民黨彷彿處於半夢遊狀態，很容易被民進黨收買分化。所以，深藍要體會第一要務就是不被台獨利用，破壞中華民族最基本利益，無形中被當成台獨壯大的墊腳石。

沒有錯，4年前韓國瑜在大選中陷入苦戰時，侯友宜沒有站出來力挺，言語曖昧，明顯是不對的，一則韓曾經大力為侯助選新北市，這是個人的道義。二則韓是國民黨的總統候選人，身為黨員，侯有義務替韓助選。侯沒有積極幫韓助選，當然是不對的。我當時心中也不滿意，至於韓粉心中有氣，更可以理解。

儘管如此，面對下一場總統大選，深藍必須放下個人的不滿，把眼光放到中華民族的利益。由於台獨政黨執政，勾結帝國主義勢力，出賣台灣。兩岸兵凶戰危，台獨領導人擁有資源可以一走了之，但百姓會深受傷害。兩位蔣總統為台灣打下的基業會遭到徹底的破壞，中華民族復興的事業也會遭到重大的挫折。台獨的陰謀拼盤最後一塊就是藍營的根本分裂，用各種手段挑動深藍不支持侯友宜，就是最關鍵的一步。所以，這個時候，當侯友宜已為4年前的行為道歉了，大家就應該接受，團結一致，共同努力把民進黨政府拉下台。

至於侯友宜這邊也應該注意到幾件事，他有本省籍的條件，所以更可以發揮中華民國色彩，多帶一些青天白日滿地紅的符號標誌，會有很大的幫助。

另外，由馬英九過去的近臣操盤，統一國民黨的步調，當然是好事。但一定要小心，不要重複馬英九的錯誤，馬英九儘管連任，但第二任開始沒多久，就碰到太陽花法西斯學生運動，沒有堅定的思想，沒有明確的步驟，幾乎讓國民黨萬劫不復。所以馬英九式的機會主義，有可能在特殊情況下取勝，但接著很快會遭到更大的失敗。所以侯友宜在民族立場上，一定不能有任何動搖，尤其不能像馬英九那樣愚蠢到去肯定日本殖民主義，能守住這個原則，深藍的支持自然會出現。

（作者為資深媒體人）