英國前首相特拉斯5月中旬應邀訪台，期間與蔡英文總統會見，並在遠景基金會論壇發表專題演說。當時外交部以「特拉斯來訪充分展現對台灣的堅定支持與台英緊密友好情誼」為由，完全否定各界對邀請她來台的質疑聲浪，甚至指責在野黨小題大作。

此外，當時蔡政府拒絕透露特拉斯來訪的費用金額，表示我國結交外國友人不能以金錢衡量。直到近日英國國會公布後，國人才恍然大悟，原來史上最短命的英國首相價碼不斐，但蔡政府花了近400萬元邀她訪台到底有多大的實質效益，國人實在有許多疑問！

不僅在野黨質疑，連當時特拉斯的同黨議員都有類似表態，認為她訪台只是為了自己的政治前途，對增進台海和平穩定毫無助益。更重要的是，特拉斯在台提倡的「經濟版北約」構想根本得不到任何國家回應，然其激進的「反中」言論反而為已陷入僵局的兩岸關係帶來更多未知數。

猶記得，遠景基金會去年3月亦曾大手筆邀請美國前國務卿蓬佩奧訪台，所費不貲。結果蓬佩奧的旋風式訪台雖掀起一波抗中熱潮，卻撼動不了台海格局，連他高喊要美國外交承認台灣為主權國家的場面話，想必也是「收錢辦事」，結果毫無後續效應可言。

邀請外國政要訪台是提升中華民國能見度的重要方式，若能進一步促請訪賓在本國制訂對我國有利的台海政策，當然更佳。然而，慎選訪客也相對重要，絕非只是為了迎合民進黨的「反中」論調就好，至少應以符合我國整體利益為唯一考量，而不是淪為該政治人物的翻身跳板，蓬佩奧及特拉斯訪台不正有這樣的味道？更別提我國花了近1億元的公關費邀請時任美國眾議院議長裴洛西訪台，結果卻引發台海危機，連海峽中線都丟了，這筆交易真是虧大了！但蔡政府踢到大鐵板，對國人卻連一句道歉都沒有，還裝做什麼事都沒發生過。

遍查外交部年度預算書，今年外賓邀訪預算達4.3億元，預計邀請2368人次來台。鑑於兩岸關係之侷限性，台灣本來就須廣結善緣，多多與國際友台政要往來溝通，尤其有時候必須透過較不敏感的非官方外圍組織邀訪，以靈活務實地推進對外關係，國人多能體諒外交部的難處，但納稅人的血汗錢必須花在刀口上，而不是一味花大錢做大內宣，只圖一黨之私利。

很顯然，外交部誇大了特拉斯訪台效益，只是為了幫當時外交部長吳釗燮遭抨擊維護邦交不力轉移焦點，卻誤導國人對英國台海政策的看法。英國向來現實，歷任政府雖呼籲中共應以和平手段解決台海歧見，但介入台海衝突的可能性趨近於零，現階段更希望能緩和與中共之間的互動，國人不該對特拉斯的談話有過高期望。

自吳釗燮接掌外交部5年多來，外交專業不敵民進黨的政治干預，迫使許多外交人員為保飯碗不得不屈服配合，甚至淪為民進黨政治路線之喉舌，反而破壞外交部經年累月的中立傳統，早失去為國家發聲的應有立場。對此，吳釗燮有無法推卸的政治責任，加上外交部內部醜聞頻傳，現在吳部長是該打包走人的時候了。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）